Im Gespräch mit Luca Dahms, Senzo Wine, und seinem Vater Jürgen Dahms, Weingut Dahms

Neue Wege Unter dem Namen Senzo bietet Luca Dahms alkoholfreien Riesling, Cabernet Sauvignon und prickelnden Secco an

Wie kamen Sie auf die Idee mit den alkoholfreien Weinen?

Ich sage immer scherzhaft, dass es eine ,,Schnapsidee‘‘ war. Als Winzersohn hatte ich auf Feiern immer Weine von uns dabei. Nun bin ich aber doch in ein Alter gekommen, in dem immer mehr meiner Freunde schwanger werden, weniger Alkohol trinken, früh raus müssen zur Arbeit oder sportlich so aktiv sind, dass sie verzichten. Daher kam die Frage auf, ob ich mal etwas Alkoholfreies mitbringen könnte. Erst habe ich noch den Vogel gezeigt, aber dann ging mir auf der Fahrt nach Hause das Licht auf: eine Firma auf die Beine zu stellen, die alkoholfreie Weine mit dem Premiumansatz verbindet. So wurde Senzo erschaffen.

Was war die erste Reaktion Ihres Vaters?

Auch wenn wir gerne die Geschichte so erzählen, als gäbe es Diskussionen, waren meine Familie und im Speziellen natürlich mein Vater Jürgen und sein Cousin Alexander Dahms von Anfang an maximal unterstützend. Wir helfen uns hier gegenseitig, die bestmögliche Qualität und das bestmögliche Auftreten nach Außen hinzubekommen. Warum werden alkoholfreie Weine immer beliebter?

Ich bin der Meinung, dass Menschen schon immer nach Alternativen gesucht haben. In der Kategorie, in der wir uns bewegen, war nur die letzten Jahrzehnte das Angebot nicht wettbewerbsfähig. Mittlerweile sind wir bei einer Qualität angekommen, die wirklich Spaß macht und deshalb viele Fans findet.

Wer wird künftig das Weingut weiterführen?

Alexander und Jürgen sind ja noch junge Hüpfer! Die Nachfolgefrage stellen wir mal gemeinsam am Tisch mit einem guten Tropfen Senzo im Glas (lacht).

Ihr Lieblingswein?

Besonders stolz bin ich auf unser Senzo Black Label! Das Gefühl, die Textur und den Geschmack von Sekt so treffen zu können, begeistert uns bei jedem Probieren erneut.

sezo.wine www.weingut-dahms.de Aus Tradition modern

Jürgen Dahms ist Winzer in dritter Generation und führt das gleichnamige Weingut in Franken zusammen mit seinem Cousin Alexander. Vom Gault&Millau Weinguide 2023 wurde es mit zwei Trauben ausgezeichnet. Das Winzer-Duo produziert, entgegen dem klassischen Frankenwein-Image, moderne, feinfruchtige Weine mit witzig-spritzigen Namen wie „Gestatten Sie – Frau Müller“, ein Müller-Thurgau.

