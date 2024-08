Gertraud Gruber Kosmetik nimmt eine bedeutende Erweiterung in der Geschäftsführung vor und stellt sich zukunftsorientiert auf.

Ab dem 01.08.2024 wird Frau Sabine Oelschlegel als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin bestellt. In ihrer neuen Position wird sie weiterhin ihre bisherigen Aufgaben als Bereichsleitung Einkauf, Marketing und Produktentwicklung übernehmen und ausbauen.

v.l.n.r.: Katharina Unger, Matthias Keff, Sabine Oelschlegel, Monika Porsche Um unser Führungsteam weiter zu stärken, werden Frau Monika Porsche als Vertriebsleitung und Frau Katharina Unger als Assistentin des Vorsitzenden der Geschäftsführung und Export zu gesamtvertretungsberechtigten Prokuristen bestellt. Ihre umfassende Expertise und ihr Engagement werden maßgeblich zur Erreichung unserer strategischen Ziele beitragen.



Wir freuen uns auch Ihnen allen bekannt zu geben, dass Herr Matthias Keff den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen wird. Darüber hinaus wird er zukünftig weiterführende Aufgaben als Mitglied des Stiftungsvorstandes der gemeinnützigen Gertraud und Josef Gruber Stiftung übernehmen.

Unsere Erweiterungen in der unternehmerischen Leitung sind ein wichtiger Schritt, um unser Unternehmen zukunftsorientiert aufzustellen und weiterhin erfolgreich am Markt zu agieren.

Diese sind ebenfalls von großer Bedeutung, um das Vermächtnis und die Philosophie von Gertraud Gruber in ihrem Sinne weiterzuführen.



Wir möchten zudem betonen, dass sich Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den jeweiligen Bereichen nicht ändern werden. Sie können sich weiterhin auf die gewohnte Unterstützung und Expertise verlassen.



Wir wünschen Frau Oelschlegel, Frau Porsche und Frau Unger viel Erfolg, Glück und alles Gute in ihren neuen Positionen. Wir, das Team von Gertraud Gruber Kosmetik sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit Ihnen, unseren geschätzten Kunden und Partnern, noch größere Erfolge erzielen werden.