A-rosa Resort Lago di Garda Pünktlich zum 20. Geburtstag der Marke hat A-Rosa das erste Hotel in Italien eröffnet. Das Resort liegt im Badeort Salò, am Westufer des Gardasees. Das 1900 Quadratmeter große Spa hat einen Innen- und drei Außenpools.

Außerdem: vier Saunen mit wechselnden Aufgusszeremonien, ein Eisbrunnen, ein Kaltwasser-Tauchbecken, Ruheräume sowie Liegeflächen im Freien. Massagen und Kosmetikbehandlungen werden in Treatmenträumen und privaten Spa-Suiten angeboten. www.arosahotels.de

Beech Resorts ist auf Wachstumskurs: Nachdem 2020 das Resort Fleesensee seine Pforten öffnete, folgten in diesem Jahr die beiden Häuser in Boltenhagen und am Plauer See. Das Resort Boltenhagen an der Ostseeküste bietet auf 12 Hektar direkten Strandzugang, ein Erlebnisbad mit Innen- und Außenpool, mehrere Restaurants sowie verschiedene Freizeitaktivitäten. Das Resort Plauer See an der Mecklenburgischen Seenplatte mit neun Hektar wartet mit einem Wellnessbereich mit Schwimmteich auf, mit Badewiese, Hafen, verschiedenen Gastronomieangeboten, einem eigenen Dorfladen mit regionalen Produkten sowie zahlreichen Spiel- und Sportmöglichkeiten. Die Resorts Fleesensee und Boltenhagen legen ihren Fokus auf Familien mit kleineren Kindern. Das Resort am Plauer See setzt vorrangig auf Naturerlebnisse. www.beechresorts.com

Hotel Vier Jahreszeiten Schluchsee 50 Jahre nach der Unternehmensgründung überträgt Helmut W. Schweimler die Betriebsführung an Otto Lindner. Schweimler wird dem Unternehmen, das er über Jahrzehnte geprägt hat, bis auf weiteres zur Seite stehen. Lindner ist als aktiver Beirat in die Hospitality X eingebunden, die ausgefallene Hotelimmobilien mit besonderen Konzepten in exponierten Lagen betreibt und die klassische Hotellerie mit den Vorteilen der digitalen Revolution verbindet. Am Schluchsee wird Lindner die alleinige Geschäftsführung übernehmen. www.vjz.de

Villa Kennedy Das Luxushotel in Frankfurt-Sachsenhausen, ursprünglich zur Gruppe der Rocco Forte Hotels gehörend, wird im Sommer 2025 unter dem Namen „The Florentin“ wiedereröffnen. Das inzwischen zur Althoff Collection gehörende Haus wurde 1901 als herrschaftliches Wohnhaus einer Bankiersfamilie in einer Mischung aus Gotik und Renaissance erbaut. Vorgesehen ist ein luxuriöses „Urban Retreat“ mit 147 Zimmern, darunter 95 Studios und 52 Suiten. Besonders exklusiv präsentieren sich die zwölf Signature Loft Suiten sowie die Präsidenten Suite. www.althoffcollection.com

(Foto: Winfried Heinze)

Seegut Zeppelin Das neue Hotel in Friedrichshafen-Fischbach will Business mit Freizeit vereinen. Es liegt in einem vier Hektar großen naturbelassenen Landschaftspark mit eigenem Zugang zum Bodensee und verfügt über 62 Zimmer, acht Tagungsräume, einen Saunabereich und einen Yoga-Raum. Die Gestaltung verbindet moderne Natürlichkeit mit historischer Bausubstanz. Im Restaurant Pinus mit seinem Sharing-Konzept steht das gemeinsame Essen im Vordergrund stehen. Der Schwerpunkt liegt auf vegetarischen Gerichten, das Fleisch wird überwiegend Nose-to-Tail aus dem Hotel Maier bezogen, das wie das Seegut Zeppelin von Familie Fennel betrieben wird. Von April bis September kann man auf der Terrasse am See speisen. www.seegut-zeppelin.de

Ausbildung zur Naturkosmetikerin

Naturreich Akademie Die Naturkosmetikschule in Übersee/Chiemsee, entstanden aus der „Geigerakademie“ München“, bietet auch Ausbildungen zu Naturkosmetikerin an. Die Kurse können ohne Vorbildung besucht werden. Auch Fortbildungen stehen auf dem Programm. Die Akademie ist konsequent ökologisch ausgerichtet, Nachhaltigkeit steht als eigenes Fach auf dem Lehrplan. (Illustration: shutterstock/JabaWeba)

Die Akademie ist vom Bundesverband Kosmetik und Fußpflegebetriebe Deutschland zertifiziert. Gründerin ist Elke Korn-Markl. www.naturreich-akademie.de

(Foto: Jonathan Maloney)

Rosewood Schloss Fuschl Das neu eröffnete Haus am Ufer des Fuschlsees ist der zweite Standort von Rosewood Hotels & Resorts in Österreich. Das restaurierte Schloss stammt aus dem 15. Jahrhundert. Das Resort mit insgesamt 98 Gästezimmern, darunter 42 Suiten und sechs Chalets, wurde als alpenländischer Rückzugsort konzipiert und bietet gehobenen Komfort. Dazu gehört auch ein vielfältiges Outdoor-Programm. Im 1500 Quadratmeter großen Asaya-Spa, mit Innen- und Außenpools, drei Saunen und einem Dampfbad sowie acht Behandlungsräumen, gibt es zugeschnittene Wellness-Programme. Das Fitness Center ist mit Technogym-Geräten ausgestattet. www.rosewoodhotels.com/de/schloss-fuschl-salzburg

Spa für Haar und Kopfhaut

Shazay Die Haarkosmetikmarke, die auf diamantgefiltertem Wasser basiert, bietet ein Starterpaket rund um ihre Hairspa-Liege an. Der Headspa-Bogen hat zwei Gelenke zur optimalen Einstellung. Er wird mit zirkulierendem Wasser betrieben. Das Hairspa verfügt außerdem über eine Handdusche zum Auswaschen von Produkten. Weitere Besonderheit ist ein Dampfbad für Kopfhaut und Haare inklusive Steamer. Die Arbeitshöhe der Liege ist an Menschen angepasst mit einer Körpergröße zwischen 160 und 200 Zentimetern. Das Starterpaket umfasst Produkte für über 36 Anwendungen, Merchandising- und Marketingmaterial sowie eine ausführliche Schulung für bis zu drei Personen rund um die Produkte, das Behandlungsritual sowie die Massagetechnik. www.shazay.de

Absodry Die dekorativen Duo Family Raumentfeuchter im minimalistisch-skandinavischen Design enthalten Granulatbeutel, die Feuchtigkeit absorbieren und für gutes Raumklima sorgen. Sie bestehen zu 96 Prozent aus recyceltem Kunststoffgranulat (PP), arbeiten ohne Strom und sind geruchsneutral. Erhältlich in mehreren Farben und zwei Größen, geeignet für unterschiedliche Räume. Bei verschiedenen Online-Anbietern erhältlich.

Tag der offenen Tür in Düsseldorf

IST-Studieninstitut Zu einem Tag der offenen Tür lädt das IST-Studieninstitut am Freitag, 9. August 2024, alle Interessierten in die IST-Hochschule für Management, Erkrather Str. 220 a-c in Düsseldorf ein. Professoren und Tutoren bieten ab 18 Uhr in Vorträgen umfassende Einblicke in die Branchen, in die die Studiengänge führen. Neben Fitness, Sport und Gesundheitswesen zählen dazu u. a. auch Tourismus und Hotellerie sowie Event- und Medienmanagement. Die Studiengänge werden in Vollzeit, Teilzeit und als duale Variante angeboten. Auch nach Studienbeginn kann man zwischen den Studienformen wechseln. Und auch ohne Abitur besteht die Möglichkeit zu einem Studium. Als besonderen Service können Interessenten beim Tag der offenen Tür sämtliche Dokumente, die für die Immatrikulation an der IST-Hochschule benötigt werden, kopieren und beglaubigen lassen. Für die Vorträge ist eine Anmeldung erforderlich. www.ist.de/news

Spa neu Gedacht

SCC Think tank Unter dem Motto „Rethink Spa – Wir gestalten aktiv Zukunft“ bringt der Spa Competence Circle führende Experten und Visionäre der Wellness- & Spa-Branche zum 1. SCC Think Tank zusammen, um neue Maßstäbe zu setzen und innovative Konzepte zu entwickeln. Die Brancheninsider treffen sich auf Einladung dazu im Naturresort Puradies in Leogang/Österreich vom 7. bis 8. November. Im Fokus stehen Gesundheitsaspekte in Spa- und Wellbeing-Konzepten. Dabei sollen die Teilnehmer nicht nur die aktuellen Herausforderungen definieren, sondern in einem Innovations-Workshop und interaktiven Arbeitsgruppen auch praxisnahe, kreative Lösungsansätze erarbeiten, die gesundheitsorientierte Wellnesskonzepte zukünftig prägen werden. Die Keynote hält Robert Pfund, Visionär und Experte im Sport- und Gesundheitsbereich. Die Begrenzung auf ein einziges Thema und eine Teilnehmerzahl von 30 Personen ausschließlich aus der Spa Community ermöglicht ein tiefes Eintauchen in die Materie, zukunftsrelevante Insights und Wissenstransfer aus erster Hand. Der Spa Competence Circle wurde von Dagmar Rizzato (Rizzato Spa Consulting), Stefanie Niederer (Kohl & Partner) und Prof. Stefan Nungesser (FH Kärnten) ins Leben gerufen. www.spa-consulting.info/de/termine/

(Foto: Piazza und flötotto innenarchitektur & design)

Alter Meierhof Das familiengeführte Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Glücksburg an der Flensburger Förde schließt Mitte September für Um- und Erweiterungsbauten. Neben neuen Gästezimmern sind eine Erweiterung des Spa-Bereichs mit Pool- und Saunalandschaft sowie der Gastronomiefläche geplant. Dank energetischer Umbaumaßnahmen sollen künftig Ressourcen geschont und mehr Energieeffizienz erreicht werden. www.alter-meierhof.de