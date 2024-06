Senzowine & Weingut Dahms

Der Sohn – Es war nur so eine Idee: Warum nicht mal Wein ohne Alkohol keltern? Luca Dahms, Spross aus der Winzerfamilie Dahms im fränkischen Sennfeld, wagte es. Denn die Zielgruppe ist da, der Ruf nach alkoholfreien Getränken wird immer lauter. Auch nach entalkoholisierten Weinen. Luca Dahms produziert seit gut zwei Jahren Weine von hoher Qualität, die wirklich Spaß machen und deshalb viele Fans finden. Unter dem Namen Senzo bietet er Riesling, Cabernet Sauvignon und Secco an. Besonders stolz ist er auf das Senzo Black Label: ein alkoholfreier Sparkling Wine mit feiner Perlage, elegant und mit Nuancen von reifen Pfirsichen und einem Hauch Vanille. Mit diesem prickelnden Getränk stoßen wir am Gala-Abend auf die SPA Star Awards 2024 an.

Der Vater – Jürgen Dahms ist Winzer in dritter Generation und führt das gleichnamige Weingut in Franken zusammen mit seinem Cousin Alexander. Vom Gault&Millau Weinguide 2023 wurde es mit zwei Trauben ausgezeichnet. Dahms-Weine sind perfekte Essensbegleiter, aber auch solo ein Genuss. Jürgen Dahms lädt Sie während der Veranstaltung zu einer kleine Kostprobe.

