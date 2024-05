And the Winner is … hieß es am 6. Mai 2024 bei der Verleihung von Wellness Aphrodite, Lieblings Chalet Award und Coolster Pool: Mittlerweile zum 21. Mal zeichnete der Freizeit Verlag die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum auf Basis des Reiseportals meintophotel.de aus. Zum ersten Mal im Rahmen einer gemeinsamen Gala verliehen wurden der Lieblings Chalet Award und der Coolste Pool. Den beeindruckenden Rahmen der Festveranstaltung in der Schweiz bot das Traditionshaus Grand Resort Bad Ragaz, das – zu den Leading Hotels of the World zählend – auf eine 155-jährige Geschichte zurückblickt. Über den Sieg in der Kategorie Gesamtkonzept konnte sich in diesem Jahr das Adults only-Hotel Das Kranzbach (Deutschland) freuen. Mit Standing Ovations beklatscht wurde Ausnahmehotelier Roland Mack vom Europa-Park in Rust für seine Ehrung mit dem Sonderpreis der Jury „Tradition & Vision“.

Der Freizeit Verlag verlieh die Wellness Aphrodite 2024 in zehn Kategorien: Wellness-Küche, Fitness & Sport, Beauty & Treatments, Spa-Design, Signature Treatment, Logis, Spa-Personality, Ökologie/Nachhaltigkeit, Gesamtkonzept, Exceptional – Jurypreis für Tradition & Vision sowie seit 2023 die Auszeichnung des besten Signature Treatments. Dazu waren die drei besten Bewerber aufgerufen, die Anwendung live am Vormittag im Health & Spa Grand Resort Bad Ragaz vorzuführen. Das Sieger-Treatment entschied anschließend die Jury, bestehend aus Sven Huckenbeck, international ausgezeichneter Spa-Experte, Anne-Cathrin Löffler, stellvertretende Spa-Direktorin im Grand Resort Bad Ragaz und Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides ‚Mein Tophotel‘. Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides ‚Mein Tophotel‘ und Franka Haenig



Die Gewinner der Wellness Aphrodite bestimmte eine Fachjury auf Basis des Reiseportals meintophotel.de und des hochwertigen ‚Mein Tophotel‘ Hotelguides 2024.

Die Jury bereicherten Prof. Dr. Marco Gardini, stellvertretender Institutsleiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus e.V. an der Hochschule Kempten und Professor für Internationales Hospitality Management und Marketing an der dortigen Fakultät Tourismus-Management, Sven Huckenbeck, Anke Brendt, Product Manager der Fibo (Weltleitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit, Köln), der TV- und Spitzenkoch Christian Henze sowie erstmals Stephanie Ganterer, Hotelcoach bei Brandnamic, Fullservice Marketingagentur in Brixen. Auch dieses Jahr in der Fachjury vertreten waren die Verlagsleitung durch Jan Peter Kruse, die Chefredakteurin des Fachmagazins ‚Tophotel‘ und ‚Hotel+Technik‘ Brit Glocke und Jacqueline Schaffrath.

©Thomas Kessler Visuals/Mein Tophotel Der Bernhard-Simon-Saal des Grand Resort Bad Ragaz bot den exklusiven Rahmen für die Auszeichnung der besten Wellnesshotels, Chalets und Hotelpools im deutschsprachigen Raum mit der begehrten Wellness Aphrodite 2024, dem Lieblings Chalet Award und Coolster Pool. Gastgeber Dr. Klaus Tschütscher freute sich, die rund 120 geladenen Gäste aus Hotellerie, Zulieferindustrie, Branchenverbänden und Presse begrüßen zu dürfen. Jaqueline Schaffrath, betonte, dass es eine Ehre sei, die Award-Verleihung an einem so geschichtsträchtigen Ort begehen zu können, bevor sie im Anschluss die Trophäen überreichte. Moderator Michael Sporer vom Bayerischen Fernsehen führte gewohnt souverän durch das Programm.

Ein Galamenü von Sternekoch Sebastian Titz, Küchenchef im „verve by sven“ des Grand Resort Bad Ragaz, krönte die Veranstaltung. Beim After-Award klang die gelungene Veranstaltung aus.



Die vier Preisverleihungen leitete die Auszeichnung im Online-Abstimmungs-Wettbewerb Coolster Pool 2024 ein. Unter den drei Nominierten – Chalet Resort Zu Kirchwies, Hotel Bei Schumann und Hotel Weißes Kreuz – gewann der Outdoorpool des Chaletresort Zu Kirchwies in Lajen im Südtiroler Eisacktal.



Die Auszeichnung Lieblings Chalet Award 2024 durch die Verlagsleitung und die Redaktionsleitung von ‚Mein Tophotel‘ erfolgte in zwei Kategorien.

Den Preis in der Kategorie Ausstattung entschied das Purmontes Private Luxury Chalet in St. Lorenzen im Pustertal in Südtirol (I) für sich.

Außerdem nominiert: Golden Hill Country Chalets & Suites, St. Nikolai im Sausal (A) und Benglerwald Berg Chaletdorf, Bach (A).

Den Preis für das beste Konzept gewannen die Südtirol Chalets Valsegg Mühlbach im Pustertal in Südtirol (I).

Außerdem nominiert: Inns Holz Chaletdorf, Ulrichsberg (A) und Alpin Chalets Oberjoch, Bad Hindelang-Oberjoch (D).



Wellness-Küche

Überzeugt hat die Jury das Küchenkonzept der drei sterne-gekrönten Küchenchefs Sven Wassmer, Joël Ellenberger und Sebastian Titz des Grand Resort Bad Ragaz in Bad Ragaz (Schweiz). Das Küchenteam stellt unter Beweis, dass sich die europäische Kulinarik in Richtung nachhaltiger Gastronomie entwickelt: hinsichtlich Philosophie, Saisonalität und Arbeitsweise. Die kompromisslose Fokussierung auf hochwertigste regionale Produkte beschert den Gästen des Traditionshauses unvergessliche Geschmackserlebnisse: Insgesamt sieben Sterne in den drei Restaurants „Memories“, „verve by sven“ und „Igniv by Andreas Caminada“ sprechen Bände. Darunter auch der (noch) seltene grüne Michelin-Stern für das „Memories“. Damit kommt dem Luxusresort eine Vorbild-Funktion für die gesamte Branche zu.



Außerdem nominiert: BollAnts Spa im Park, Bad Sobernheim (D); König Ludwig, Schwangau (D); die Hochkönigin – Mountain Resort, Maria Alm (Ö).



Fitness & Sport

Mit dem einzigartigen Fitness & Energy Tower setzt das Andreus Golf & Spa Resort in Sankt Leonhard in Passeier (I) seit Jahren Maßstäbe bezüglich des Sport- und Fitnessangebotes. Auf drei Ebenen finden sich hier Cardioraum, Kraftraum und Meditations- und Yogaraum. Weitere Bewegungsflächen bieten fünf Tennisplätze, der angrenzende 18-Loch Golfplatz, das Outdoor-Fitness-Areal, die eigene Reithalle, der Fußballplatz oder das 33,33 m-Sport-Schwimmbecken. Den Personal-Trainern ist es ein Anliegen, Gäste auf ungezwungene Weise zu mehr Bewegung zu animieren und diese nachhaltig in den Alltag zu integrieren. Neben den täglichen kostenlosen Aktivkursen bieten Spezialwochen Yoga, Shaolin Fighting und spezielle Energietage mit Naturwanderungen im Passeiertal.



Außerdem nominiert: Der Öschberghof, Donaueschingen (D); Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa Interlaken (Schweiz).



Beauty & Treatments

Der Jury zufolge sucht das individuelle Spa-Konzept des MentalSpa-Resort Fritsch am Berg, Lochau am Bodensee (A) seinesgleichen. Das Team um die europaweit ausgezeichnete Spa-Leiterin Diana Sicher-Fritsch setzt auf die Verbindung von klassischer Wellness mit Mental Health und innovativen Gesundheitsanwendungen für positive Lebensführung. Unter dem Motto „glücklich – gelassen – gesund“ wird sich aktuellen Lebensthemen in ganzheitlichen, wissenschaftlich entwickelten Behandlungs-Kombinationen angenommen. Das auf den Einklang von Körper und Psyche ausgerichtete Angebot deckt alle Lebensbereiche ab, von Signature-Treatments – wie „Before Burnout“ oder aktuell „Augen-Wellness“ – bis zum Ernährungskonzept. Konsequent ist auch die inhaltliche Abstimmung der Treatments und Produkte auf die Bodensee-Region und die Hotel-Lage.



Außerdem nominiert: Sensoria Dolomites, Seis am Schlern (I); La Maiena Meran Resort, Marling (I); Hotel Bareiss, Baiersbronn (D); Vier Jahreszeiten am Schluchsee, Schluchsee (D).



Spa-Design

Das Spa-Erlebnis im Sensoria Dolomites in Seis am Schlern (I) ist eine multisensorische Erfahrung, die unter die Haut geht, so das Urteil der Jury über den Gewinner des Spa-Design. Luxus für die Seele bieten Inhaber Lea Oberhofer und Simon Leitner im Rückzugsort in Seis am Schlern, der sich durch Reduktion auszeichnet. Steinoberflächen in Dolomit-Optik und naturbelassenes Holz aus heimischer Bergfichte sind das bestimmende Material im Spa-Bereich mit Badehaus. Hier ist japanisch inspirierte Architektur harmonisch mit der Südtiroler Heimat in Einklang gebracht. Die puristische Architektur mit großen Glasfronten und omnipräsenten Ausblicken auf die größte Hochalm Europas setzt auf den fließenden Übergang zur Natur.



Außerdem nominiert: Hotel Franks, Oberstdorf (D); Hotel Quelle Nature SPA Resort, Gsies (I); Hotel Bei Schumann, Schirgiswalde-Kirschau (D).



Logis

Wahre Wohnträume geschaffen hat der Jury zufolge Inhaberfamilie Zettl-Feldmann mit dem jüngsten Relaunch der „EisvogelZimmer“ im gleichnamigen Vier-Sterne-Superior-Hotel Der Eisvogel Hotel & Spa in Bad Gögging (D). Entstanden sind Refugien, die unter der Ausführung des Tiroler Unternehmens Geisler & Trimmel in Tirol gelungen regional-traditionelle Werte mit moderner Architektur und gehobener Ausstattung verbinden. Zwischen 38 und 48 qm groß, kommen in den Räumen Massivholzböden, hochwertige Stoffe und maßangefertigte Möbel zum Einsatz. Das blaue und rost-orange Gefieder des namensgebenden Eisvogels aus den nahen Donau-Auen diente als Ideengeber für die Farbgebung der edlen Design-Zimmer mit Kupferverkleidungen und riesigen Marmor-Badfliesen.



Außerdem nominiert: Interalpen-Hotel Tyrol, Telfs Buchen (A); Landhotel Voshövel Schermbeck (D); Der Böglerhof – pure nature resort, Alpbach (A).



Spa-Personality

Diana Sicher-Fritsch hat im MentalSpa-Resort Fritsch am Berg in Lochau am Bodensee (A) ein einzigartiges Behandlungskonzept entwickelt, für das sie mehrfach mit dem renommierten „European Health Spa Award“ als „Beste Spa-Managerin Europas“ ausgezeichnet wurde: für die Verknüpfung von klassischer Wellness mit Mental-Coaching und innovativen Gesundheitsanwendungen. Die Leiterin des Spa- und Gesundheitszentrums im familiengeführten Adults only-Hotel bietet Gästen ganzheitlichen Gesundheitsurlaub für positive Lebensführung unter dem Motto „glücklich – gelassen – gesund“. 16 Arrangements basieren auf dem effektiven, vom Multitalent Sicher-Fritsch entwickelten, wissenschaftlich erforschten und publizierten „OASE Gesundheitsmodell“ für nachhaltige Gesundheitsprävention und Lebensverbesserung, abgestimmt auf individuelle Lebensthemen – auch in alltagstauglichen Tools für „Urlaub zum Mitnehmen“.



Außerdem nominiert: Mary-Ann Kühn, Spa Managerin, Resort Das Achental Grassau im Chiemgau (D); Henrik Schuster, Spa Manager, Severin*s Resort & Spa in Keitum/Sylt (D).



Ökologie/Nachhaltigkeit

Das Nachhaltigkeitskonzept des familiengeführten DAS GERSTL Alpine Retreat in Mals (I) ist klar in der Unternehmensphilosophie verankert. Es setzt auf soziale, regionale und ökologische Verantwortung im Wasser-, Energie, Bau- und Abfallmanagement, damit Natur „enkeltauglich“ bleibt. Besonders gefallen hat der Jury die „r30-Dahoam-Garantie“ von Inhaberfamilie Gerstl. Sie besagt, dass alle Produkte, die mit dem „r30-Siegel“ versehen sind, aus einem Umkreis von maximal 30 km im Vinschgau stammen, wie die Produkte der „r30-Kosmetiklinie“ im Spa. Der gesamte Hotelumbau erfolgte nach Biobauweise und mit natürlicher Wärmedämmung. Installiert wurde eine innovative Restwasserverwertungsanlage, die das Wasser in den Pools reinigt und aufbereitet.



Außerdem nominiert: Hotel Klosterbräu Seefeld (A); Das Stemp – Wellness pur Büchlberg (D).



Gesamtkonzept

Das Kranzbach in Krün (D) stellt Rückzug und Achtsamkeit überzeugend in den Fokus seines Adults only-Gesamtkonzeptes. In Alleinlage im Werdenfelser Land inmitten von Wiesen und Wäldern liegt das 5-Sterne-Superior-Refugium mit Medical Wellness-Angebot. Ruhe finden Gäste im Baumhaus, im japanischen „Meditation House“ und im 3.600 qm-Spa. Ob von der „Baumwipfelsauna“ oder vom 40° Onsen-Pool aus, immer geht der Blick in die Natur bis auf die Zugspitze und das Karwendelgebirge. „Kranzbach will leise sein“ so das Credo des verstorbenen Besitzers Dr. Jakob Edinger. In dieser Stille können Gäste erstklassig speisen, aktiv sein und etwas für ihre Gesundheit tun (lassen) – im bestechenden Schlossambiente aus dem Jahr 1913 inklusive puristisch-modernem Erweiterungsbau mit Gartenflügel.



Außerdem nominiert: Hotel Bei Schumann, Schirgiswalde-Kirschau (D); Sonnenalp Resort, Ofterschwang (D).



Signature Treatment

Unter den vor Ort ausgeführten Signature Treatments begeisterte Andrea Haberer, Spa-Leaderin im Hotel Quelle Nature SPA Resort in Gsies (I), die Jury mit dem multisensorischen Treatment „Origin of Nature – Natur im Ursprung“.

Außerdem nominiert: Vier Jahreszeiten am Schluchsee, Schluchsee (D); Weinegg Wellviva Resort, Girlan/Eppan (I).

Das gelungene Finale setzte die Verleihung des Awards „Exceptional – Jurypreis für Tradition und Vision“. Jaqueline Schaffrath ehrte den Ausnahmehotelier und Mitgründer des Europa-Park in Rust Roland Mack für seine innovativen und technischen Leistungen als Wegbereiter der internationalen Unterhaltungsindustrie und Hotellerie. Der badische Erfolgsunternehmer erhielt den Award als erster Freizeitpark-Inhaber für sein herausragendes Wirken und großes Engagement für die Hotelbranche. Unter großem Applaus nahm der Preisträger die Wellness Aphrodite entgegen und dankte der Jury.