Auf unserer Haut zeigen sich im Laufe der Zeit hier und da braune oder auch rötliche Flecken, die viele als störend empfinden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, wie diese Hyperpigmentierung entsteht, warum sie auftritt und welche Produkte und Wirkstoffe effektiv dagegen helfen.

Pigmentflecken, auch als Hyperpigmentierung bekannt, sind unregelmäßige dunkle Verfärbungen auf der Haut, die durch eine Überproduktion von Melanin entstehen. Melanin ist das Pigment, das für die Farbe unserer Haut verantwortlich ist. Obwohl Pigmentflecken in der Regel harmlos sind, werden sie als störend empfunden, weil sie den Wunsch nach einem ebenmäßigen Teint zunichte machen.

Von Stirn bis Schulter

Pigmentflecken können an verschiedenen Stellen auftreten. So sind sie im Gesicht besonders an Stirn, Wangen und Oberlippe zu finden. Da die Hände oft ungeschützt der Sonne ausgesetzt sind, werden auch hier unschöne Flecken frühzeitig sichtbar. Schultern und Arme werden ebenfalls oft von der Sonne bestrahlt und können daher ebenso mit kleinen und großen Verfärbungen aufwarten.

Stellt sich die Frage: Ist gegen Hyperpigmentierung ein Kraut gewachsen? Ja. So bietet die Kosmetikindustrie hautaufhellende Cremes mit Wirkstoffen wie Vitamin C, Alpha-Arbutin oder Kojic-Säure, die helfen, die Melaninproduktion zu regulieren und so die Flecken zu reduzieren. Eine andere Möglichkeit sind chemische Peelings. Dabei werden oberflächliche Hautschichten entfernt, was zu einer Aufhellung führen kann. Bei sehr hartnäckigen Flecken erzielt man auch mit einer Lasertherapie sehr gute Ergebnisse.

Eine Routine ist wichtig

Um grundsätzlich eine Hyperpigmentierung zu vermeiden, sind vor allem die vorbeugenden Maßnahmen wichtig. Das bedeutet in erster Linie regelmäßige Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor aufzutragen, auch wenn man sich nur kurz in der Sonne aufhält. Auch eine Hautpflege-Routine mit aufhellenden und feuchtigkeitsspendenden Produkten kann helfen.

Ist die Ursache der Pigmentflecken hormonell bedingt, ist die Kontrolle von Hormonen in Absprache mit einem Arzt wichtig. Ziel ist es, mit einem gut durchdachten, individuellen Pflegeplan eine rundum schöne, ebenmäßige Haut zu erlangen.

Wie entstehen Pigmentflecken? Auch wenn Veränderungen der Haut zum Leben gehören, so sind gerade Pigmentflecken

äußerst unschöne Zeichen der Zeit. Doch wieso entstehen die Farbveränderungen?

UV-Strahlung: Die häufigste Ursache von Pigmentflecken ist die langfristige Einwirkung von UV-Strahlen. Sie beschleunigen die Produktion von Melanin als Schutzmechanismus gegen schädliche Sonnenstrahlen.

Hormonelle Veränderungen: Schwangerschaft, Einnahme von Verhütungsmitteln oder hormonelle Veränderungen im Zusammenhang mit dem Alter können zu einer erhöhten

Melaninproduktion führen.

Hautverletzungen, Narben oder Entzündungen können ebenso zu einer übermäßigen Produktion von Melanin führen.

Pigmentflecken variieren farblich von grau-bräunlich bis rötlich.

Übrigens: Sommersprossen sind vor allem genetisch bedingt und treten häufig bei hellhäutigen Hauttypen auf, zeigen sich vor allem im Sommer und verblassen oft während des Winters.

Hände

Nicht nur das Gesicht, auch die Hände sind der Sonne stark ausgesetzt und brauchen deshalb eine Extraportion Pflege.

Die Haut an den Händen ist oft der Sonne ausgeliefert. Der beste Schutz gegen Pigmentflecken ist die regelmäßige Anwendung von Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Achten Sie darauf, den Handrücken großzügig einzucremen. (Foto: shutterstock/Praisaeng)

Unsere Hände sind oft die stillen Zeugen des Älterwerdens. Während wir uns auf die Gesichtspflege konzentrieren, vernachlässigen wir häufig die Handpflege – erst wenn Fältchen und Pigmentflecken sichtbar werden, beginnen wir etwas dagegen zu tun. Doch Vorsorge ist besser. Die Haut an den Händen ist dünn und besitzt weniger Talgdrüsen als andere Körperpartien. Mit zunehmendem Alter verliert sie an Elastizität und Feuchtigkeit, was zu Falten, schlaffer Haut und Altersflecken führen kann. Dieser Prozess wird durch externe Faktoren wie UV-Strahlen, Kälte und Chemikalien beschleunigt. Um die Jugendlichkeit zu bewahren, sollten Sie frühzeitig regelmäßig Sonnenschutzmittel verwenden, Handschuhe tragen und zudem spezielle Handpflege benutzen.

Für ein gutes Hautgefühl Hand drauf Die Anti-Aging-Handcreme von Nuxe aus der neuen

Serie Nuxuriance Ultra enthält eine innovative Kombination aus Hyaluronsäure, Bio-Luzernsamenextrakt und dem Extrakt der gelbroten Taglilie, die wirksamer als Retinol sein soll. Zudem reduziert stabilisiertes Vitamin C Pigmentflecken. Zieht schnell ein. 75 ml, 29,90 €. In ausgewählten Parfümerien.

Gezielte Wirkung

Diese innovativen Pflegeprodukte wirken gezielt und langfristig gegen einen unebenmäßigen Teint, Rötungen und unschöne Hyperpigmentierungen der Haut.

Korrigiert Der vegane Pigment Corrector von Gertraud Gruber unterstützt die Haut, Hyperpigmentierungen auszugleichen. Eine Kombination natürlicher und hoch effektiver Wirkstoffe wie Niacinamide, Gartenkresse und eine Whitening-Hyaluronsäure hilft dabei, unschöne Flecken zu mildern. Karanjaöl und Reiskeimöl besitzen einen natürlichen Gehalt an Sonnenlicht absorbierenden Substanzen. Regelmäßig, zweimal täglich das duftfreie Serum auftragen. 30 ml, 27,50 €. www.gertraud-gruber.de Ein prebiotischer Haferextrakt unterstützt die natürliche Hautabwehr, Hyaluronsäure und Schizophyllan wirken als Anti-Pollution-Schutz. Powerstoffe gegen Rötungen Nicht nur Pigmentflecken, auch Rötungen lassen den Teint unebenmäßig aussehen. Das feuchtigkeitsspendende, rasch einziehende Carrot Stem Cell Redness Relief Serum leistet Abhilfe. Ein Stammzellenextrakt aus Karotten beruhigt empfindliche, gereizte Haut. Zwei Algenextrakte wirken gefäßverengend, regulieren die Mikrozirkulation der Kapillare und lösen Blutstauungen. 30 ml, 103 €. www.labiosthetique.com

Eine Beschleunigung der Zellregeneration lässt die Haut erstrahlen, glättet und lässt

gleichzeitig Pigmentflecken verblassen

Gibt Glow Das hochwirksame Anti Dark Pigment Correction Serum der Münchner Clean-Beauty Brand A4 Cosmetics, beugt alters- und lichtbedingter Hyperpigmentierung vor und reduziert gleichzeitig vorhandene langfristig. Dabei wird vor allem die Melaninreduktion reduziert, die Haut aufgehellt und gleichzeitig mit bio-zertifizierter Hyaluronsäure und Arganöl gepflegt.

30 ml, 129 €. www.a4cosmetics.de

Wirkstoffe

RETINOL (Vitamin A) regt den Hauterneuerungsprozess an. Alte Hautschuppen werden schneller abgetragen und das Wachstum neuer Hautzellen wird gefördert, wodurch die Pigmentflecken verblassen.

regt den Hauterneuerungsprozess an. Alte Hautschuppen werden schneller abgetragen und das Wachstum neuer Hautzellen wird gefördert, wodurch die Pigmentflecken verblassen. VITAMIN E unterstützt außerdem die Zellerneuerung der Haut. Diese Eigenschaften machen das Vitamin zu einem effektiven Wirkstoff gegen die Anzeichen von Hyperpigmentierung.

unterstützt außerdem die Zellerneuerung der Haut. Diese Eigenschaften machen das Vitamin zu einem effektiven Wirkstoff gegen die Anzeichen von Hyperpigmentierung. VITAMIN C ist hoch konzentrierte Ascorbinsäure, die dafür sorgt, dass die vom eingelagerten Melanin braun gefärbten Hautzellen schneller abgetragen werden. Bei regelmäßiger Anwendung hemmt Vitamin C sogar die Neubildung von Melanin.

ist hoch konzentrierte Ascorbinsäure, die dafür sorgt, dass die vom eingelagerten Melanin braun gefärbten Hautzellen schneller abgetragen werden. Bei regelmäßiger Anwendung hemmt Vitamin C sogar die Neubildung von Melanin. Niacinamide (Vitamin B3) hemmt die Synthese von Melanin. Dadurch können Hyperpigmentierungen schneller verblassen, das Hautbild wird feiner und ebenmäßiger. Vitamin B3 ist zudem ein starkes Antioxidans, das die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt.

hemmt die Synthese von Melanin. Dadurch können Hyperpigmentierungen schneller verblassen, das Hautbild wird feiner und ebenmäßiger. Vitamin B3 ist zudem ein starkes Antioxidans, das die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt. Bakuchiol ist ein veganer Hautpflegewirkstoff und Alternative zu Retinol. Wirkt als starkes Antioxidans, das Hautverfärbungen reduziert und eine beruhigende Wirkung auf die Haut hat.

ist ein veganer Hautpflegewirkstoff und Alternative zu Retinol. Wirkt als starkes Antioxidans, das Hautverfärbungen reduziert und eine beruhigende Wirkung auf die Haut hat. Glycolsäure löst abgestorbene Hautzellen in der Hornschicht. Sie fördert die Abschuppung der Haut und regt die Hauterneuerung sowie die Bildung von Kollagen an.

