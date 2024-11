Die NOBILIS GROUP erhält renommiertes Focus-Siegel der „Wachstumschampions 2025

Die NOBILIS GROUP, der führende, konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty-Distributeur und Service Partner in der DACH-Region, wurde von FOCUS Business als eines der wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet.

Das Unternehmen erhielt das renommierte Focus-Siegel „Wachstumschampions 2025“ und belegt Platz 160 in der Gesamtliste der 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands sowie Rang 7 in der Kategorie „Wirtschaftliche und private Dienstleistungen“. Mit einer beeindruckenden relativen Wachstumsrate von 34 % p.a. konnte die NOBILIS GROUP ihre Position als dynamisch wachsendes Unternehmen im deutschen Markt eindrucksvoll unter Beweis stellen.

„Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennung, die den kontinuierlichen Erfolg unserer Arbeit bestätigt“, erklärt Udo Heuser, CEO und Managing Partner der NOBILIS GROUP. „Sie motiviert uns, unsere Innovationskraft weiter zu stärken und unseren Expansionskurs entschlossen fortzuführen.“

Nach der Auszeichnung als eines der Top 100 Unternehmen im Innovationswettbewerb des deutschen Mittelstands ist diese erneute Würdigung auch ein weiterer Beleg für die beständigen Bemühungen der NOBILIS GROUP, ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Vertrauen, Innovation und Engagement basiert.

„Bei uns spielt Teamwork eine zentrale Rolle. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, Wachstum und Erfolg für alle zu erreichen. Diese Vision treibt uns jeden Tag an. Dass sich unsere Werte so klar im Erfolg unseres Unternehmens widerspiegeln, ist eine besondere Anerkennung und bestärkt uns in unserer Strategie“, ergänzt Heuser. „Es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und motiviert uns, weiterhin zukunftsorientiert zu handeln und Großartiges zu leisten.“

In diesem Jahr erwartet die NOBILIS GROUP einen Umsatzanstieg um 28 Prozent auf rund 270 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2019 lag der Umsatz noch bei 76 Millionen Euro – ein klares Zeichen für das dynamische Wachstum des Unternehmens. Auch für das kommende Jahr zeigt sich die NOBILIS GROUP zuversichtlich und erwartet, die 300-Millionen-Umsatzmarke zu überschreiten.

Im deutschen Duftmarkt-Ranking von Circana belegt die NOBILIS GROUP den fünften Platz, hinter Branchengrößen wie L’Oréal, Coty, Puig und LVMH. Die NOBILIS GROUP verfolgt auch weiterhin ehrgeizige Ziele und setzt auf wirtschaftliche Weiterentwicklung sowie nachhaltiges, organisches Wachstum. Für das kommende Jahr plant die NOBILIS GROUP weitere Markenpartnerschaften im Beauty Bereich sowie den Start in die Expansion, um ihr internationales Wachstum weiter auszubauen. www.nobilis-group.com