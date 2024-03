Trends 2024

Als erste internationale Hotelgruppe schließen die drei europäischen Gründungshotels der The Set Collection – das Hotel Café Royal in London, das Lutetia in Paris und das Conservatorium in Amsterdam – eine Partnerschaft mit Therabody, einem der weltweit führenden Unternehmen für Wellness-Technologie. Therabody bietet perkussive Geräte zur Selbstmassage an, die mit wechselbaren, verschieden festen Aufsätzen ausgestattet sind, um die Muskulatur mit schnellen Schlägen zu lockern. Das Unternehmen ist vor allem für seine Theragun ,,Massagepistole“ bekannt. 2016 kam die erste Theragun auf den Markt. Eingesetzt wird sie von Spitzensportlern bis hin zu Physiotherapeuten, die chronische Schmerzen behandeln. Die Produkte bieten Lösungen für eine Vielzahl körperlicher Beschwerden, zur Stress- und Spannungslinderung. Ab April steht die gesamte Palette der nicht-invasiven Gesundheits- und Wellnessprodukte in allen Zimmern, Suiten sowie im Akasha Spa mit eigener Therabody Suite zur Verfügung. www.thesetcollection.com

DSR Hotel Holding übernimmt Travel Charme Hotels Die DSR Hotel Holding GmbH (Rostock) übernimmt zum 31.03.2024 die Travel Charme Hotel GmbH & Co. KG in Berlin. Damit erweitert sie ihr Portfolio um 13 exklusive Hotels und Resorts in erstklassigen Lagen in Deutschland, Österreich und Italien. Die DSR Hotel Holding betreibt und vermarktet ein Hotelportfolio, das wachstumsorientierte Hotel- und Resortmarken ebenso umfasst, wie traditionsreiche Einzelhotels. Mit der Übernahme von Travel Charme wird das Portfolio auf insgesamt 35 Hotels wachsen, wovon sich 21 in Deutschland, neun in Österreich und fünf in Italien befinden.

25 Jahre Schule für Podologie Neuenbürg Bildung hat einen festen Platz bei der Hellmut Ruck GmbH, weshalb die Aus- und Weiterbildung unter dem Dach der Ruck Akademie vereint wurde. Neben einem vielseitigen Angebot zur beruflichen Weiterbildung in den Bereichen Podologie, Fußpflege, Kosmetik und Wellness gehört auch die Schule für Podologie Neuenbürg zur Akademie. Sie war die erste Podologieschule in Baden-Württemberg und die dritte in ganz Deutschland. www.ruck-akademie.de

Klapp Cosmetics Die neue Cell Pro Gesichtspflegelinie, aus drei Duos mit je einer Creme und einem Serum, sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild und einen strahlenden Teint. Die Linie „Firming“ enthält u. a. Peptide, Aloe Vera und Hyaluronsäure. „Lifting“ mit Ceramiden, Niacinamiden und Vitamin E unterstützt die Kollagenbildung und beugt oxidativem Stress vor. In „Balancing“ schützt der pflanzliche Wirkstoff Raykami vor frühzeitiger Hautalterung durch Blau- und UV-Licht. Zur Serie gehört zudem eine Augencreme, die gegen Falten und dunkle Augenschatten wirkt. Exklusiv im Kosmetikinstitut erhältlich. www.klapp-skincare.com

Aman Nai Lert Bangkok wird im dritten Quartal 2024 eröffnet. Eingebettet in die weitläufigen tropischen Gärten des Nai Lert Parks umfasst das Resort u. a. ein Aman-Hotel mit 52 Suiten, einschließlich eines weitläufigen Aman-Wellness-Bereichs. Die Idee von Aman wurde mit der Eröffnung des Amanpuri in Phuket, Thailand geboren. Heute sind 35 exquisite Hotels, Resorts und Residenzen an 20 Orten auf der ganzen Welt zu finden. 2018 wurde Aman Skincare eingeführt, um den ganzheitlichen Einfluss der Marke fortzusetzen, was mit „Sva“ – einer Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln, ergänzt wurde. Es folgten 2020 Aman Fine Fragrance und 2021 The Essentials by Aman, eine Kollektion die zeitlose Konfektionsstücke umfasst. www.aman.com

GM Group / Fragonard Die Groupe GM, Weltmarktführer für Hotel-Amenity-Produkte startet ihre Zusammenarbeit mit dem renommierten französischen Parfümeriehaus Fragonard mit zwei exklusiven Produktlinien. Die Hotellinie Vrai vereint Eleganz mit dem Duft der französischen Meeresküste – eine Mischung aus frischen, floralen Noten mit Eisenkraut (Verbena) als Highlight. Die zweite Produktlinie Figuier Fleur bietet einen zauberhaften Duft mit zarten Noten, welcher an die Provence erinnern soll. Kombiniert werden Bergamotte, Neroli und Feigenblatt mit den floralen Magnolien- und Fresiennoten, die in einer raffinierten Holzbasis von Eiche, Moos und scharfem Kardamom gipfeln. In verschiedenen Größen erhältlich. www.groupegm.de

Babor Beauty Group Am 25. Januar 2024 empfingen Isabel

Bonacker und Dr. Martin Grablowitz, Inhaber der Babor Beauty Group, Bundeskanzler Olaf Scholz an der neuen Produktionsstätte des Familienunternehmens: dem Babor Beauty Cluster. 20 Kilometer vom Headquarter in Aachen entfernt, ist mit diesem 60-Millionen-

Euro-Projekt ein Produktions- und Logistikcluster entstanden, der beste Arbeitsbedingungen bietet, höchste Nachhaltigkeitsstandards setzt und ein Statement für Wertschöpfung in Deutschland ist. „Wir setzen ein Zeichen für Wachstum, für Nachhaltigkeit und für Qualität Made in Germany“, so Bonacker. www.babor-beauty-group.com

Immer mehr Menschen üben den Sonnengruß, denn: Yoga boomt

Yoga Report Die Ergebnisse des diesjährigen Eversports Yoga Reports zeigen vor allem eines: Yoga boomt! So gab es im Vergleich zu 2022 noch einmal 23,6 Prozent mehr Kurs-Buchungen, 20 Prozent mehr Einnahmen und 28 Prozent mehr Studio-Besuche. Außerdem haben 2023 noch mehr Menschen Yoga ausprobiert als in den Jahren zuvor. Die wichtigsten Ergebnisse der Befragung: 85 Prozent der Befragten praktizieren mindestens einmal pro Woche Yoga, 88,4 Prozent fühlen sich nach den Übungen vor allem körperlich besser und 80,7 Prozent fühlen sich nach der Yoga-Praxis vor allem mental besser. 64,4 Prozent der Befragten nehmen sich 2024 vor, noch mehr Yoga zu üben. Und: Vinyasa Yoga ist der beliebteste Yoga-Stil – mit Abstand gefolgt von Yin Yoga, Hatha Yoga, Hot Yoga und Bikram Yoga.

Im Rahmen einer empirischen Untersuchung hat Eversports als Plattform für Yoga- und Sportbegeisterte die Aktivitäten von mehr als 575 000 aktiven Yogi und 1555 Yoga-Studios analysiert – und rund 900 Yogis sowie knapp 300 Studiobesitzer befragt. www.eversportsmanager.com/de/ressourcen/

Global Wellness Summit Der diesjährige Bericht „Future of Wellness“ zeigt, dass auf dem Wellness-Markt erhebliche Veränderungen im Gange sind. Generations-, Einkommens- (und Geschlechter-) Unterschiede schaffen einen Wellness-Markt, der zunehmend von sehr unterschiedlichen, ja widersprüchlichen Einflüssen bestimmt wird.

Zum einen spielt die „Hardcare“ eine Rolle. Damit sind neue hochtechnologische Anwendungen gemeint, die der „Softcare“ entgegen stehen, bei der emotionales und soziales Wohlbefinden am wichtigsten sind. Die Studie geht davon aus, dass sich die beiden Pole auf dem Wellness-Markt in Zukunft noch verstärken werden. Die wichtigsten Trends sind unter anderem das Thema Nachhaltigkeit, spirituelle Reisen, Männer-Wellness, spezielle Angebote für junge Eltern, Longevity-Programme, ganzheitliche Ansätze zur Gewichtsabnahme, Fitness in der Gruppe und multisensorische Erlebnisse. Mehr über die globalen Trends: www.globalwellnesssummit.com

Shazay ist eine Luxus-Haarkosmetik aus diamant­gefiltertem Wasser und hochwertigen Wirk­stoffen – Made in Germany. 80 Prozent des Inhalts klassischer Produkte wurden technologisch neu kreiiert und mit sorgsam ausgewählten Wirkstoffe ergänzt. Die Haarmarke arbeitet inzwischen auch mit Hotels, wie dem Mandarin Oriental in Macau (Foto) zusammen. Das exklusive Shazay Ritual kann auch in Deutschland in exklusiven Hairsalons genossen werden. www.shazay.de

Vila Vita Pannonia Nach dem Umbau können die Gäste nun im großen Indoorpool schwimmen, der Saunabereich wurde zu einem „Saunadorf“ ausgebaut, die Schilfhüttensauna saniert und eine neue Panorama-Selbstaufguss-Sauna errichtet. Nach dem Saunagang bietet der Ruheraum mit Lehmwänden eine besonders wohltuende Atmosphäre. Weitere Highlights: Der Outdoor-Relax-Pool und das vielfältige Angebot an Kosmetikbehandlungen, Beautytreatments und Körperanwendungen. www.vilavitapannonia.at

Trauminseln

Seaside Collection Aus zwei Inseln besteht das neue Resort im Baa-Atoll der Malediven, mit denen die Hamburger Seaside Collection ihr Portfolio erweitert. Das 50-Millionen-Dollar-Projekt umfasst eine Insel mit sieben zweistöckigen Privatvillen. Die zweite Insel, exklusiv zu buchen, besteht aus drei Villen. Auf beiden Inseln haben Gäste ihr eigenes Restaurant, ihr persönliches Spa, Fitness- und Wellnesscenter. Eröffnung: Ende 2024. www.seaside-collection.com

Signature Treatments sind die beste Möglichkeit, die Kompetenz eines Spas unter Beweis zu stellen. Nicole Prass-Anton, Masseurin und langjährige Spa Managerin im BollAnts Spa im Park und Yogalehrerin, gibt in Spas und Wellnessanlagen nicht nur ihre Erfahrung als Gasttherapeutin weiter, so zum Beispiel im Hotel Bergkristall im Allgäu. Sie entwickelt auch Signature-Treatments, die nicht nur eine Bereicherung für das Wohlbefinden der Gäste sind, sondern Ihrem Team auch das Gefühl und die Kompentenz geben, den Gästen etwas Besonderes zu bieten. www.spaherz.de

Das Erz Medical Spa & Hotel Das neue Hotelprojekt zwischen Crottendorf und Markersbach im Erzgebirge wird 43 Zimmer, Restaurant und ein Spa mit Behandlungsräumen sowie fünf Saunen umfassen. Im Portfolio sind ganzheitliche Angebote wie Massagen, Personal Training, Hydro-Colon & Coaching, sowie spezialisierte Programme zu den Themen Well Being, Detox, Stressreduktion, Anti-Aging, Achtsamkeit und Bewegung in der Natur. www.das-erz.de

Chiva Som Bekannt für seine Gesundheits- und Wellnesskonzepte, präsentiert das Chiva-Som seine eigens entwickelte Skincare Collection. Die Unisex-Rezepturen setzen auf therapeutische Pflanzenstoffe, Gewürze, Frucht- und Blütenöle. Das Sortiment umfasst drei 100 Prozent biologische Massageöle, acht Gesichts- und vier Körperprodukte. Erhältlich im Chiva-Som Hua Hin und unter www.boutique.com

Sha Clinic Im Januar 2024 wurde die erste SHA Clinic in Mexiko, im Bundesstaat Quintana Roo auf der Halbinsel Yucatán, eröffnet. Die Anlage wird aus 35 Residenzen und 100 Zimmern und Suiten mit Meerblick bestehen. Das Wellness Resort ist ausgestattet mit Behandlungsräumen, die alle einen Blick auf das Meer oder die Mangrovenwälder bieten, bis hin zu den Räumen für Körper und Geist, dem Fitnessstudio, Yoga- und Meditationsräumen, Spa und Hydrotherapiebereich. Der Athletics Club bietet anspruchsvolle Fitnessprogramme und umfasst Trainingsareale im Innen- und Außenbereich, darunter vier unterschiedliche Fitnessstudios, Hightech-Fitnessgeräte mit Virtual-Reality-Joggingstrecke, geführte Meditationswanderungen sowie Tennis- und Padel-Tennisplätze. Die nächste Eröffnung ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant. www.shawellness.com/de

Klafs Der globale Marktführer für Küchen- und Badausstattung Kohler hat Klafs, marktführender Hersteller von Saunen, Dampfbädern und hydrothermischen Wellnesslösungen von der Investmentgesellschaft Egeria übernommen. „Wir freuen uns, die Klafs-Gruppe bei Kohler willkommen zu heißen und das kontinuierliche Wachstum im Segment Sauna- und Spa-Lösungen voranzutreiben“, so David Kohler, CEO von Kohler Co., der die vierte Generation der Kohler Familienführung repräsentiert. www.klafs.de

Jacuzzi kombiniert die Hydrotherapie in Spas und Wellnessanlagen mit der Infrarot- und Rotlichttechnologie. Die Neuentwicklung ermöglicht spürbare Vorteile bei Rückenschmerzen und Verspannungen im unteren Rückenbereich dank spezieller Sitze, die in verschiedene Modelle von Jacuzzi eingebaut wurden. Mit mehr als 60 Jahren technologischer und technischer Erfahrung ist Jacuzzi der weltweite Marktführer für Whirlpools. Das Unternehmen mit Sitz in Valvasone Arzene und Mailand (Italien) ist direkt über regionale Vertriebsbüros und indirekt über ein ausgedehntes Vertriebsnetz in Europa, Afrika und Asien tätig. www.jacuzzi.com

Seehof Nature Retreat Die neuen Suiten des Seehof in Südtirol können sich sehen lassen: Von der rund 50 Qudratmeter großen Skysuite Lago mit riesigem Balkon in Richtung Morgensonne und Blick auf den See, freistehender Designer-Outdoor-Badewanne und Leseecke im Wohnbereich bis zur Sky Juniorsuite Terra mit begrünter Balkonterrasse und Waldblick mit Abendsonne. Verwendet wurden natürliche, exklusive Materialien wie Naturholz, Leinen und Kupfer. Das La PrimaVera Spa bietet ebenfalls beste Aussichten mit seinem Panorama auf die eindrucksvolle Alpenkulisse. Für Wohlbefinden sorgen die finnische Sauna mit Direktzugang zum privaten Natursee, ein römisches Dampfbad, eine Bio-Sauna, ein großer Ruheraum und Infinitypool. www.seehof.it

Influencer-Einfluss Wovon hängt es ab, an welche Orte wir reisen? Dieser Frage ist der Tourismusforscher Prof. Pietro Beritelli von der Universität St. Gallen nachgegangen. Seine Erkenntnis: Die schönen Bilder in sozialen Medien haben weniger Einfluss, als man denken würde. Stattdessen funktioniert die Mund-zu-Mund-Werbung am besten und da wiederum unter Leuten, die man kennt. Die Studie „How do leisure travel decisions come about?“ von Pietro Beritelli gibt es unter www.alexandria.unisg.ch

Deutscher Wellness Verband Die FIBO, weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, bietet in zehn Hallen alle Facetten der Gesundheit ab. In Halle 8 ist der Fokus auf Wellness und Spa gelegt. Mit Thementagen trägt die Messe den individuellen Bedürfnissen der Besucher Rechnung: Am Donnerstag (11. April) steht die nationale Hotellerie im Fokus, am Freitag (12. April) folgt die internationale Branche. Hier wird es u. a. um das Trendthema Longevity gehen. Am Samstag (13. April) stehen Wellness & Spa im deutschsprachigen Raum im Mittelpunkt. Der Sonntag (14. April) punktet als Spa Manager Tag mit seinem Höhepunkt: der Verleihung der Spa Manager Awards durch den Deutschen Wellness Verband. www.wellnessverband.de