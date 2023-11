Dr. Jürgen Blaak ist neuer Vice President Science, Consultation & Innovation in der Babor Beauty Group. Mit seiner Expertise als erfahrener Wissenschaftler wird er im Unternehmen besonders in den Bereichen Dermatologie und Kosmetik unterstützen. Zuvor war Jürgen Blaak in unterschiedlichen Positionen bei der Kneipp GmbH tätig, zuletzt als Head of Cosmetic Science & Regulatory Affairs.