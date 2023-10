Den berühmten Adrenalinkick bietet es nicht. Dafür wird beim Wandern, während der Körper in Bewegung kommt, der Kopf frei und die Seele lüftet durch. Auch Innehalten, Entschleunigung und das Wahrnehmen mit allen Sinnen wird beim Wandern geschätzt.

Es heißt, beim Wandern in der Natur, kann man die Natur in sich entdecken. Wer also seine Wanderschuhe schnürt, geht gleich auf doppelte Entdeckungstour. Ob das jedem der 40,2 Millionen deutschen Wanderern klar ist? Auch wenn sie ein festgelegtes Ziel haben, kann bereits der Weg das Ziel sein. Nämlich zur Ruhe zu kommen, das Gedankenkarussell anzuhalten und einfach in Bewegung zu bleiben. Der Wanderurlaub steht bei den Deutschen auf Platz Vier der beliebtesten Urlaubsarten. Ihre Motivation: die Natur erleben, Stress abbauen, sich zufriedener fühlen.

Kaum eine Aktivität verbindet Erholung und Sport so gut, wie Wandern. Kein Wunder, dass der ehemalige „Rentnersport“ inzwischen zur Trendsportart avancierte. Ob in den Bergen, am Meer oder durch die Wüste – diese Art der Bewegung in herrlicher Landschaft macht Laune und neben fit auch glücklich.

Wandern kann man in jedem Alter, gilt es doch als moderates Ausdauertraining. Fitness und Gesundheit werden verbessert. Die komplette Beinmuskulatur sowie Rumpf und Arme sind gefordert. Wenn es bergab geht, sind vor allem die Po-Muskeln gefragt. Sie müssen das Körpergewicht abfangen und werden so kräftiger. Tipp um die Gelenke zu schonen: mit Wanderstöcken bergab gehen. Wer sich in unterschiedlichen Höhenlagen bewegt, fördert das Herz-Kreislauf-System. Je ausgedehnter die Wanderung übrigens ist, desto besser die Effekte auch auf die Psyche und das Gehirn. Und wenn dann noch gänzlich auf digitale Medien verzichtet wird und man wirklich „kurz mal weg“ ist – danken es einem Körper und Geist umso mehr. Also, Schuhe und Ränzlein schnüren, Stöcke, Hut und Sonnencreme sowie Powerriegel nicht vergessen, und auf geht’s Schritt für Schritt dem Ziel entgegen.

Wandern auf der ganzen Welt

(Foto: shutterstock.com/Evgeny Subbotsky)

Herrliche Wandertourten für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel gibt es rund um den Globus. Klar, Österreich, die Schweiz und Frankreich mit den Alpen oder den Pyrenäen haben wir quasi vor der Haustür. Die Transilvanischen Alpen oder der Kaukasus sind schon etwas ungewöhnlicher. Ein noch größeres Abenteuer erwartet Wanderer dann in Asien, USA, Südamerika oder Afrika. Afrika weiß mit spektakulären Landschaften, wilden Tieren zu überzeugen. Grandiose Wandererlebnisse versprechen der Hohe Atlas oder die Gipfel des Kilimanjaro, von wo aus sich die wilde Natur dieses Kontinents erahnen lässt. Etwas ganz besonderes ist das Wandern in Karawane durch die Wüste. Ob Sie nun in Europäischen Gebirgen oder Inseln wandern oder den Larapinta Trek im Outback Australiens entdecken möchten — bei www.wandern.de, www.weltweitwandern.at oder www.welt-weit-wandern.de finden Sie passende, bestens organisierte Wanderreisen, übrigens auch mit Hund.

Tolle Wanderhotels

Theresa Als Sport- und Wellnesshotel im Zillertal ist das familiengeführte Haus mit seinem Aktivprogramm, von meditativen Morgenspaziergängen bis zu vielseitigen Wanderungen, bestens gerüstet für ihre sportliche Auszeit, egal in welcher Jahreszeit Sie diese genießen wollen. www.theresa.at

Als Sport- und Wellnesshotel im Zillertal ist das familiengeführte Haus mit seinem Aktivprogramm, von meditativen Morgenspaziergängen bis zu vielseitigen Wanderungen, bestens gerüstet für ihre sportliche Auszeit, egal in welcher Jahreszeit Sie diese genießen wollen. www.theresa.at Hotel Leitlhof Das 4-Sterne-Superior-Hotel in Innichen in Südtirtol bietet geführten Expeditionen ins Herz des UNESCO-Welterbes Dolomiten, etwa vor Sonnenaufgang zum markanten Gebirgsstock Drei Zinnen. Mit Wanderguide und Ausrüstungsservice. www.leitlhof.com

Das 4-Sterne-Superior-Hotel in Innichen in Südtirtol bietet geführten Expeditionen ins Herz des UNESCO-Welterbes Dolomiten, etwa vor Sonnenaufgang zum markanten Gebirgsstock Drei Zinnen. Mit Wanderguide und Ausrüstungsservice. www.leitlhof.com Kollers Hotel 500 Kilometer Wanderwegen führen beim 4-Sterne-Superior Hotel in Kärnten rund um den Millstätter See. Das Hotel schnürt Packages mit drei geführten Wanderungen, Einkehr ins Kollers Alm-Chalet, Bootsfahrt, Entspannung im Spa und Gourmet-Halbpension. www.kollers.at

Tipps zum richtigen Outfit

1 Schuhe Wanderschuhe oder Trailrunningschuhe mit guter Traktion und Halt sind essenziell, um sich in unwegsamem Gelände zurechtzufinden und Ausrutscher und Stürze zu vermeiden.

2 Socken Wird gerne unterschätzt: Richtige und gut sitzende Socken. Sie halten nicht nur die Füße trocken, sondern verhindern Blasen. Wie für die Kleidung, gilt auch für die Socken: feuchtigkeitsableitende Materialien sind ideal. 3 Kleidung Eine gute Entscheidung sind Synthetik- oder Wollstoffe, die Feuchtigkeit von der Haut ableiten und die Luft zirkulieren lassen. So bleibt man stets kühl und trocken.

4 Zwiebellook Kleidet man sich in Schichten, kann man sich wechselnden Tagestemperaturen anpassen. Auf die feuchtigkeitsableitende Basisschicht folgt eine wärmende Zwischenschicht und darauf ein Oberteil aus leichtem, atmungsaktiven Obermaterial ab, das vor Wind und Regen schützt. Ideal ist Bekleidung in hellen Farben und mit Lüftungsreißverschlüssen.

5 Schutz Nicht vergessen: Vor dem Anziehen Sonnenschutzmittel mit mindestens LSF 30 und Insektenspray auf alle unbedeckten Hautstellen auftragen. Das schützt vor schädlichen UV-Strahlen und lästigem Ungeziefer.

Wunderbare Wanderrouten, kuschelige Berghotels und atemberaubende Aussichten haben wir für Sie in der aktuellen SPAinside.