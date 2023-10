Ungezähmt wild und lautstark töst der Ozean heran aus Richtung Antarktik, brechen sich die gewaltigen Wellen an der felsigen Küste rund um Hermanus, ein bei wohlhabenden Südafrikanern seit zehn Jahren überaus populäres Seebad. Auch hier gilt seit einiger Zeit das Motto: Zurück zur Natur. Hermanus mit seinen Villen und Kunstgalerien etwa 120 Kilometer südöstlich von Kapstadt liegt nicht etwa am warmen, grünen Indischen Ozean, sondern am kalten, blauen Atlantik. Davon zeugt der üppig gedeihende Kelp, eine Riesenalge, die im Meer echte Wälder bildet. Bei Sturm weggerissen, liegen ihre Äste wie dicke Bootstaue an der Küste zwischen den Felsen. Intensiv duftet es nach Algen und Meer, das hier besonders nährstoffreich ist und der Region eine Vielfalt an köstlichen Meeresfrüchten und Fisch beschert, sowie – je nach Jahreszeit – den Besuch von Robben, Meeresschildkröten und vor allem Walen, die hier Nahrung im Überfluss finden.

Whale-Watching

(Foto: istock/Terraxplorer)

Zwischen Mai und November stehlen Wale den anderen Attraktionen in Hermanus die Show: Dann tummeln sich zahlreiche Southern Right Whales (Südkaper alias Südlicher Glattwal) direkt vor dem Hotel Birkenhead House in der Walker Bay, um ihre Jungen zu gebären und neue Wal-Babys zu zeugen. Südkaper sind polygam, das heißt ein Weibchen wird durchschnittlich von sieben männlichen Walen begattet. Ein bis zwei Stunden dauern Balz und Paarung. Per Boot, per Hubschrauber oder auch mit dem Fernglas vom Salon des Hotels aus kann man mit etwas Glück live erleben, wie sich die 15 Meter langen Wale beim sogenannten „breaching“ aus dem Wasser katapultieren und danach zurückfallen lassen. Manchmal sieht man auch nur die Schwanzflosse aus dem Wasser ragen, oder eine spritzende Fontäne verrät, dass dort ein Wal geatmet hat – das geschieht etwa alle vier bis acht Minuten. Zur Freude der Touristen kommen die Wale mit ihren Jungen sehr nah ans Ufer, da sie sehr neugierig sind.

Die Bucht von Hermanus wurde

von der UNESCO als einer der besten Orte

zur Walbeobachtung ausgezeichnet.

Birkenhead House – 5-Sterne-Hotel in der Walker Bay

Schicke Adresse zum Energie tanken und Wale beobachten

Intensiv das Aroma des Ozeans, die von Meeresschaum und Kelp-Duft geschwängerte Luft, dazu als Begleitmusik das rhythmische Anrollen der mächtigen, energiegeladenen Wogen des Ozeans. Der „Wow“-Effekt ist garantiert, wenn die Gäste von der Rezeption an der ruhigen Vorortstraße durch das Hotel und den Innenhof zur Terrasse direkt über dem Ozean geführt werden. Was für ein Blick! Dort laden bequeme Liegen zum Entspannen ein, der kleine Pool die Wagemutigen zu einem kurzen Bad am Klippenrand, der lichtdurchflutete Salon dahinter zur Lektüre der zahlreich vorhandenen Bildbände am Kaminfeuer oder zu einem Glas Wein des Schwesterhotels The Residence im Wine Country. Highlight ist natürlich jährlich von Mai bis November die Beobachtung der imposanten Wale. An den riesigen Panoramafenstern stehen Ferngläser bereit zum Whale-Watching aus der Pole-Position.

Star der elf gemütlichen Zimmer im Cottage-Stil – viele mit Balkon – ist das frühere private Schlafzimmer von Eigentümerin Liz Biden direkt über Terrasse und Kliff. Doch in diesem, wie ein Beachhaus wirkenden, Hotel findet jeder seine Lieblingsecke – ab und zu auch gerne in der Vintage-Bar im Stil der Sixties oder im Innenhof mit kleinem Pool.

Familien können sich in den vier Villen gleich neben dem Birkenhead House einmieten und alle Serviceleistungen des Hotels in Anspruch nehmen, inklusive Butler und Privatkoch.

Birkenhead House Der Flughafen Kapstadt ist etwa 110 Kilometer entfernt, ins Zentrum von Hermanus sind es fünf Kilometer. www.theroyalportfolio.com/birkenhead-house Preis pro Zimmer/Nacht Ende September ab zirka 865 Euro.

