Thomas Schult ist neuer General Manager des Le Méridien Maldives Resort & Spa auf der Privatinsel Thilamaafushi. Der gebürtige Kölner profitiert dabei von mehr als 25 Jahren Erfahrung bei Marriott International in unterschiedlichen Positionen in Deutschland, Europa und Südostasien. Weitere Neuzugänge komplettieren das Team: Die Deutsche Kiymet Jennifer Alimci wurde Director of Sales, Asaf Tasdan Executive Chef in den sechs resorteigenen Restaurants und Bars.