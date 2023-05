Millennials und die Generation Z im Fokus

Die junge Generation im Alter bis 29 Jahren hat Erfahrung in Sachen Wellness, geht regelmäßig in Day-Spas, Thermen oder in den Wellnessbereich im Fitness-Studio. Im Wellness-Urlaub sucht sie das besondere Wellness-Erlebnis. Sie wollen dabei keine 08/15-Standards, sondern inspirierende Erlebnisse wie Retreats, Coachings oder Workshops zu Trendthemen – so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von Wellness-Hotels & Resorts und dem Reiseportal beauty24.

Was die junge Generation nicht möchte: einfach nur abschalten. Vielmehr wollen sie anschalten. Wellness-Aufenthalte werden vielmehr mit Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen in Verbindung gebracht.

,,Ich finde diese Ergebnisse spannend! Wellness steht eben nicht nur für Entspannung. Ein ganzheitlicher Wellnessansatz trägt dazu bei, den Lebensstil nachhaltig zu verbessern und Körper und Geist auch im Alltag in Einklang zu bringen“, erläutert Michael Altewischer, Geschäftsführer der Wellness-Hotels & Resorts, die Ergebnisse der Befragung.

Außerdem steht für die Jungen Quality-Time mit Partnern oder Freunden im Vordergrund. Ganz im Gegensatz zu den älteren Wellness-Gästen, die zwar gemeinsam verreisen, bei denen der Fokus aber mehr auf der persönlichen Auszeit liegt.

Raus aus der Routine

Bei der Altersgruppe ab 30 Jahren – also in der klassischen Zeit der Doppelbelastung durch Kinder und Beruf – wird die stressbedingte Auszeit zum Hauptmotivator für einen Urlaub. Abseits des beruflichen Alltags fällt es leichter, aus dem Hamsterrad herauszu-treten sowie Routinen und Denkmuster zu durchbrechen. Im Wellnesshotel finden die über 30-Jährigen neben Ruhe und Entspannung den nötigen Abstand zum alltäglichen Leben und Zeit für Reflektion.

Gäste ab 60 Jahre legen ein besonderes Augenmerk auf Gesundheitsangebote (54,15 Prozent).

Individueller Genuss

Einem Großteil der Befragten ist es wichtig, was sie im Wellnesshotel gastronomisch erwartet: Die junge Generation der 20- bis 24-Jährigen definiert sich stark über das Thema Ernährung. Vegetarische (61,11 Prozent) und vegane Ernährung (55,56 Prozent) sowie andere Ernährungsangebote wie zum Beispiel Low Carb nehmen in dieser Altersgruppe eine überdurchschnittlich große Rolle ein.

Beim Thema besondere Angebote rund um das Thema Ernährung stehen Verkostungen regionaler Produkte im Fokus. 75,6 Prozent der Befragten finden diese sehr oder eher wichtig. Für Millennials und Gen Z soll der WellnessUrlaub weniger Auszeit, sondern vielmehr ein Erlebnis sein. Dazu gehört, die ausgewählte Region im wahrsten Sinne des Wortes ,,auszukosten“ – nicht nur durch das Panoramafenster in der Sauna, sondern auch im Restaurant.

Mindful Drinking

Spannend: Genuss ohne Alkohol ist ein Trend über alle Altersklassen hinweg. Alkoholfreies Craftbier, spritzige Cocktails ohne Prozente: Trinken ohne Betrinken ist angesagt. 38,87 Prozent aller Befragten ist ein Angebot von alkoholfreien Getränken wichtig.

Bei den Gästen bis 29 Jahre zeigt sich die Tendenz, dass diese Nachfrage sogar noch steigen wird.

Ambiente im Fokus

Wellnessgäste aller Altersgruppen sind beim Thema Architektur und Einrichtung anspruchsvoll und legen Wert auf ein optisch ansprechendes Ambiente und besondere Ausstattung. Aber vor allem junge Gäste wünschen sich ein Design und Interieur, das dem ersehnten Lifestyle entspricht.

So werden Foto-Hotspots für die sozialen Medien immer zwingender – der Infinity-Pool vor schöner Landschaft ist bereits ein Klassiker. Hier liegt eine enorme Herausforderung für die heimischen Hoteliers, um sich auf die Ansprüche und die Einstellung junger Gäste einzulassen.

Auszeit ist fix eingeplant

Wellnessreisen sind nach Corona und trotz Inflation wieder im Aufwind. Urlaub im Wellnesshotel gehört zu den fixen Terminen im Kalender aller Altersgruppen. Paare sind immer noch die größte Gästegruppe, die seit Jahren mehr als die Hälfte der Belegungen in den Wellnesshotels ausmacht.

Über alle Altersgruppen hinweg sind die Themen ,,Auszeit“ (34 Prozent) gefolgt von ,,Stress-Reduktion“ (21 Prozent) und Gemeinsame Zeit (21 Prozent) die Hauptmotivationen für einen Wellness-Urlaub. 19 Prozent aller Befragten möchten etwas für ihre Gesundheit tun. Das Thema Schönheit und Kosmetik steht im Wellness-Urlaub mit fünf Prozent aktuell altersübergreifend im Hintergrund.

Themen-Workshops, wie ,,Yoga-Retreats“, ,,Ernährung“, ,,Mental-Coachig“ wecken großes Interesse bei jungen und älteren Gästen. Als Leitung für Workshops wünschen sich die Gäste Fachkompetenz (Mediziner, Therapeuten, Buchautoren). 53,12 Prozent der Befragten geben an, dass das Know-how von Experten für sie sehr oder eher wichtig ist. ,,Nach über einem Vierteljahrhundert hat sich Wellness in der Gesellschaft sowohl als Lebensstil als auch als Urlaubsform weltweit und über alle Altersgrenzen hinweg etabliert“, so das Fazit von Michael Altewischer.

WEITERE INFOS ZUR UMFRAGE

Grundlage der Wellness-Trends 2023 von beauty24.de und Wellness-Hotels & Resorts ist eine Gästeum­frage mit 2265 Teilnehmern sowie eine Expertenbefragung von 123 Wellness-Hoteliers (aus Deutsch­land, Österreich, der Schweiz, Italien und Tschechien). Der Erhebungszeitraum war Januar/Februar 2023. Seit 2004 wird die Befragung jährlich durchgeführt. Die detaillierten Ergebnisse der Befragung können abgerufen werden unter www.wellnesshotels-resorts.com – dort findet man auch verschiedene Podcasts zu diesem und weiteren Wellness-Themen.