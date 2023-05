Der bayerische Unternehmer Korbinian Kohler ist Preisträger der renommierten Auszeichnung Hotelier des Jahres. Er wurde am 24. April 2023 bei einer festlichen Abendgala mit rund 1000 geladenen Gästen im Europa-Park in Rust für seine herausragenden Leistungen beim Aufbau einer einzigartigen Hospitality-Welt am Tegernsee geehrt. Seit mehr als zehn Jahren kauft oder pachtet der kreative Kopf Kohler historische Gebäude in seiner Heimat und verwandelt sie mit viel Ideenreichtum in gastfreundliche Schmuckstücke, wie das Spa & Resort Bachmair Weissach. So wurde Kohler zum leidenschaftlichen Quereinsteiger in die Hotellerie.

Der Award wird seit 1990 jedes Jahr durch die ahgz Allgemeine Hotel- und Gastronomie Zeitung (dfv Mediengruppe) vergeben und ist eine der renommiertesten und höchsten Ehrungen in der Hotellerie. Bisherige Preisträger sind unter anderem Dieter Müller (Motel One), Dietmar Müller-Elmau (Schloss Elmau), Innegrit Volkhardt (Bayerischer Hof München) sowie die achte Generation der Europa-Park-Familie Mack.