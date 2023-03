Die Halbinsel Yucatán zwischen dem Golf von Mexiko und dem Karibischen Meer ist ein echter Karibiktraum. Doch nicht nur das Festland kann mit einer einmaligen Natur und paradiesischen Sandstränden überzeugen. Nur wenige Kilometer vor der Inselküste buhlen die Inselparadiese Isla Mujeres, Cozumel oder Holbox um die Gunst der Gäste. Man erreicht die Inseln in jeweils nur wenigen Minuten mit der Fähre. Die Überfahrt zur Isla Mujeres, nördlich von Cancún, dauert vom Hafen Puerto-Juárez/Gran Puerto knappe 25 Minuten. Die Insel ist nur acht Kilometer lang und hat Traumstrände.

Weißer geht kaum! Der beliebteste Strandabschnitt, der Playalos Cocos, befindet sich im Norden der Insel wo auch die meisten Hotels stehen – auf der Flaniermeile Hidalgo ist immer was los. Aber auch der Westen lädt mit feinen Sandstränden zum Relaxen unter riesigen Palmen ein. Sie kommen zum Tauchen auf die Insel? Mitte Mai und Mitte September ist Walhai-Saison. In dieser Zeit bieten sich vielfältige Möglichkeiten, mit den imposanten, bis zu 13 Meter langen Tieren zu schwimmen oder zu schnorcheln.

Um die Insel Holbox tummeln sich ebenfalls die großen Meeresbewohner. Diese Insel im Norden Yucatáns ist ab Chiquilá ebenfalls per Fähre zu erreichen. In gut 30 Minuten ist man auf der komplett autofreien Insel. Noch immer gibt es keine einzige asphaltierte Straße, man bewegt sich am besten mit motorisierten Golf Carts, Rollern, Fahrrädern oder zu Fuß fort. Bekannt ist Holbox für seine vielen Graffiti geschmückten Hauswände. Farbenfrohe Fotomotive sind auch die Beach Bars mit Hängematten. Nichts ist relaxter als in einer solchen Kulisse frische Meeresfrüchte, Ceviche oder köstliche Tortillas zu genießen und sich dazu ein kühles Cerveza oder eine Margarita zu gönnen. Wenn das kein Traum ist!

