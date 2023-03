INTENSIVE ENTSPANNUNG im Spa. Das prämierte Kopfhörerprojekt von Peter Bender ermöglicht individuelle dreidimensionale Klangerlebnisse mit dem Ziel einer noch intensiveren Erholung nach einer Wellness-Behandlung. SPA direkt sprach mit ihm über sein Projekt.

Herr Bender, Sie haben mit Ih­rem Kopfhörerprojekt 3DEOT den Wellness-Innovation Award 2022 gewonnen. Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Die grundlegende Intention hinter meinem Konzept ist, die Wirkung von Wellness-Erlebnissen und Spa-Behandlungen mithilfe von Musik und Klängen intensiver, bewusster und emotionaler erleb­bar zu machen. Die Besonderheit des Projektes 3DEOT ist zum einen die Mischung aus individuell zur Behandlung komponierter Musik und Klanglandschaften und zum anderen die Wirkung des drei­dimensionalen Hör-Erlebnisses durch umhüllenden 3D-Klang, welcher durch das Hören über Kopfhörer ermöglicht wird.

Und wie sind Sie darauf gekommen?

Ich komponiere und produziere bereits seit 1988 eigene elektroni­sche Musik und bei dem Projekt ,,Gesundheit durch Entspannung“, das ich 2012 zusammen mit einer Heilpraktikerin produziert habe, entdeckte ich das Thema Achtsam­keit für mich. Ich liebe die Stille und meditiere täglich, das macht mein Gegenwartsstudio auch zu einem ganz besonderen Aufnahme- Ort. Dazu kommt, dass meine Frau selbst Wellness-Spezialistin ist und mir regelmäßig aus der Praxis be­richtet. Daher weiß ich aus erster Hand, was sich Spa-Kunden wün­schen. Prävention und mentale Stresskompetenz sind Bereiche, in denen ich mich ebenfalls engagiere. Als kreativer Ingenieur und Musi­ker brauchte ich dann nicht lange, um meine Herzensthemen in einer sinnvollen Anwendung zusam­menzuführen.

Viele bieten Musik während der Be­handlung an. Ihr Projekt ist speziell für die Nachruhezeit gedacht – warum?

Die Nachruhe nach einer Behand­lung im Spa ist sehr wichtig und sollte nicht vernachlässigt werden. Meist wird deren Dauer und Aus­prägung den Spa-Kunden selbst überlassen. 3DEOT definiert nicht nur die Dauer einer empfohlenen Nachruhe über die Musik- und Klangkomposition, sondern ist vielmehr ein sanfter Ausklang und verlängert somit insgesamt das Spa- Erlebnis für die Gäste. Der wichtigs­te Effekt dabei ist die unterstützen­de Nachwirkung der Behandlung durch das individuell komponierte Klangerlebnis.

Musik- bzw. Klangerlebnis, gibt es da einen Unterschied?

Die Geräusche der Natur haben generell eine befreiende Wirkung auf unseren Organismus. Sie ver­sinnbildlichen eine Rückkehr zu unseren Ursprüngen. Da meine umhüllenden 3D-Atmosphären auch das Gefühl vermitteln, wirk­lich mittendrin zu sein, entsteht durch den akustischen Raum eine Art Geborgenheit.

Musik, im Sinne von Harmonien und Melodien, ist subjektiv und individuell in der Empfindung. Da­her beschreibt das Wort ,,Klanger­lebnis“ mein Konzept am besten, da es ein harmonisches Zusammen­spiel aller genannten Aspekte ist.

Was bewirkt Musik grundsätzlich bei uns Menschen?

Forscher sprechen der Musik gene­rell eine Heilkraft zu, welche man sich schon mehrere tausend Jahre zunutze macht. Sie erzeugt einen Zustand des Wohlbefindens. Mu­sik wird bei bestimmten Krank­heiten auch therapeutisch einge­setzt. Musiktherapeuten arbeiten gezielt mit der Wirkung von Tö­nen, Klängen und Rhythmen, um körperliche, seelische und geistige Gesundheit zu fördern. Die Wahrnehmung von Melodien und Harmonien kann neue Bah­nen im Gehirn anlegen, gewisse Gedächtniszentren und Affekt­systeme anregen und dadurch po­sitive Gefühle auslösen. Rhythmi­sche Musik spricht insbesondere motorische Regionen im Gehirn an, sie stimuliert also Bewegung. Daher setze ich Rhythmik in der Entspannungsmusik eher zurück­haltend ein.

2.-10.5.2023: Das gegenwartsstudio ist „on tour“ im Raum Baden-Württemberg/Bayern

Interessierte Hotels, die ihren Spa-Bereich akustisch aufwerten möchten, bekommen die Gelegenheit, die 3D-Spa-Klangwelten von Musikproduzent und Toningenieur Peter Bender einmal in den eigenen Räumen zu erleben. Eine hochwertige 3D-Soundbar ist schnell einsatzbereit, um die umüllende Wirkung der Klangwelten zu demonstrieren. Das gegenwartsstudio nimmt Terminanfragen gerne entgegen. www.gegenwartsstudio.de