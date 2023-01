Nachhaltig Urlaub machen – immer mehr Hotels sind sich ihrer Verantwortung für Umwelt, Klima und den grünen Anspruch ihrer Gäste bewusst. Sie schaffen einzigartige Rückzugsorte, in denen die Natur und ihre Ressourcen wertgeschätzt werden.

Die Reisen vom letzten Jahr sind inzwischen nur noch schöne Erinnerungen. Und der Urlaub für dieses Jahr? Schon geplant oder gerade noch am Überlegen? Wo soll’s hingehen und wie? Entschieden haben Sie bestimmt schon, dass der Faktor Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle bei Ihrer Wahl spielen wird. Besonders dann, wenn Sie sich bereits einem nachhaltigen Lifestyle verschrieben haben. Standard in Ihrem Alltag sind schon die bewusste Ernährung mit unverpackten Bio-Produkten aus der Region, wo es geht keine Plastik im Haushalt, Kleidung mit Fair-Fashion-Label, … Sie leisten also schon einen wichtigen Beitrag für Umwelt und Klima. Und es dürfte klar sein, dass Ihr Öko-Bewusstsein im Urlaub nicht einfach ausgeknipst wird.

Nachhaltig reisen und sanfter Tourismus sind weit mehr als Schlagworte. Diese Themen sind inzwischen stärker ins Bewusstsein gerückt, sei es durch Corona, sei es durch die aktuellen Diskussionen um Klima- und Umweltschutz und die aufrüttelnden Aktionen der jungen Generation. Der Begriff „Nachhaltig Reisen“ ist nicht strikt definiert. Laut der Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) bedeutet es„eine Einrichtung, die die gegenwärtigen und künftigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen voll berücksichtigt, um den Bedürfnissen der Besucher, der Industrie, der Umwelt und der gastgebenden Gemeinschaften gerecht zu werden“. Laut www.utopia.de, der Internetplattform für Nachhaltigkeit, die seit 2007 zu ökologischer, ökonomischer und sozialer Veränderung informiert, sollte jeder bewusst Reisende bei der Planung und Buchung seines Urlaubs folgende Aspekteund Überlegungen beachten:

• Muss es wirklich eine Fernreise sein? Wenn ja, wie kann ich mein Ziel mit einem möglichst umweltschonenden Verkehrsmittel erreichen und wie bewege ich mich vor Ort fort?

• Wie kann ich den CO2-Fußabdruck möglichst gering halten bzw. wie kann ich ihn kompensieren?

• Wie viel Gepäck muss sein? Weniger Gewicht bedeutet weniger Treibhausgasemissionen bei der Fortbewegung.

• Wie nachhaltig ist meine Unterkunft?

• Ist die Küche meines Hotels regional und saisonal? Inzwischen gibt es zertifizierte Bio-Hotels ebenso wie Hotels mit vegetarischer oder rein veganer Küche.

• Nachhaltig reisen geht mit sanftem Tourismus einher und bedeutet, sich auch vor Ort verantwortungsvoll zu verhalten: Müll vermeiden, Energie und Wasser sparen, aber auch die Kultur und Traditionen respektieren und die Tier und Pflanzenwelt nicht zu zerstören.

Mittlerweile gibt es nicht nur immer mehr Hotels und Wellnesseresorts die ihren Gästen ein rundum „grünes“ Urlaubserlebnis bescheren, auch die Zahl der Öko-Reiseportale (z. B. www.bookitgreen.com, www.fairweg.de oder www.groodtravel.de) hat beachtlich zugenommen. Diese Plattformen listen Unterkünfte, die etwa bestehende Zertifikate im Tourismus (z. B. EU-Siegel für Nachhaltigkeit, deutsches Bio-Siegel) nachweisen können und bestimmte Kriterien erfüllen. Ökostrom, Bio-Lebensmittel, Abfallvermeidung, nachhaltige Bauweise sind einige davon.

In der SPA inside 01/2023 stellen wir Ihnen solche Urlaubsdomizile vor.

ZertifiZiert

GreenSign ist eine Zertifizierung zur Kennzeichnung nachhaltig agierender Unternehmen und basiert auf den drei Säulen Ökologie, Ökonomie und soziale Entwicklung.Das Unternehmen zertifiziert in den Kategorien Hotel, Office, Health und Spa. Bade- und Wellnesseinrichtungen, die mit GreenSign Spa zertifiziert sind, stehen für eine umweltbewusste und nachhaltige Ausstattung und Betriebsführung. Sie erfüllen die wichtigsten klimaschondenden Kriterien, welche ökologische Ansprüche, soziales Engagement und wirtschaftlichen Erfolg vereinen. Die GreenSign Spa Zertifizierung ermöglicht eine Positionierung als nachhaltiger Thermebetrieb, Spa oder Wellnessbereich und hilft bei der fortlaufenden Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit. www.greensign.de