Douglas legt bei Umsatz und Ergebnis zu

Douglas hat im vierten Quartal und damit auch im gesamten Geschäftsjahr 2021/22 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Dabei konnte der Düsseldorfer Konzern sowohl im Filialgeschäft als auch im E-Commerce zulegen. Mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 3,65 Mrd. Euro lag das Unternehmen um 17,0% über dem Niveau des Vorjahres und rund 6% über der „Vor-Corona“-Zeit.

Sander van der Laan, CEO der Douglas Group, sagte: „Die positive Umsatzentwicklung in wirtschaftlich schwierigem Umfeld zeigt, wie stark Douglas in den vergangenen Jahren mit dem Omnichannel-Modell positioniert wurde. Die Kombination aus attraktivem Filialgeschäft und einem beinahe einmaligen Online-Angebot hat das Unternehmen widerstandsfähiger gemacht.“

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (Juli bis September 2022) hat Douglas den Umsatz um 7,6% auf 809,7 Mio. Euro gesteigert (auf vergleichbarer Fläche +10,2%). Damit hat das Unternehmen im sechsten Quartal in Folge das Geschäft ausgebaut.

In das neue Geschäftsjahr 2022/23 und damit das Weihnachtsgeschäft ist Douglas gut gestartet. Starke Verkaufstage wie „Singles‘ Day“, „Black Friday“ und „CyberMonday“ haben sich sowohl online als auch in den Filialen bereits als sehr zufriedenstellend erwiesen. „Wir bewegen wir uns in einem sehr herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Inflation, sinkende Kaufkraft und Störungen in der Lieferkette werden uns in den kommenden Monaten weiterhin beschäftigen und könnten auch unser Geschäft zusehends beeinflussen. Neben dem Ausbau der Omnichannel-Strategie und einer strikten KundInnenorientierung liegt unser Augenmerk daher auch weiterhin stark auf dem Kosten- und Cash-Management und damit der Ergebnissituation“, so Sander van der Laan. www.douglas.de