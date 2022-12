BEAUTY DÜSSELDORF 2023: Miriam Jacks wird mit der „Goldenen Maske für Visagistik“ ausgezeichnet

Die „Goldene Maske für Visagistik“ geht 2023 an Miriam Jacks, Make-up-Artistin, Hair-Stylistin, Unternehmerin und Gründerin sowie CEO von JACKS beauty line. Miriam Jacks war europaweit als Visagistin unterwegs, verlieh unzähligen Promis ein strahlendes Aussehen und wurde als National Make-up Artist von L’Oréal Paris unter Vertrag genommen.

Miriam Jacks kann mit ihren relativ jungen Jahren bereits auf eine sehr bewegte Karriere im Beauty-Business zurückblicken. Die 39-Jährige hat einen kometenhaften Aufstieg in die oberste Liga der Make-up Artists hingelegt und startete auch als Unternehmerin voll durch, hat aber mit einer Insolvenz und zwei Burnouts ebenso intensiv die Schattenseiten der Geschäftswelt kennengelernt. „Diese Rückschläge haben mich stärker gemacht und ich wäre ohne diese Erlebnisse mit meinem Beautybrand niemals so erfolgreich geworden. Scheitern gehört im Leben dazu, aber man muss auch wieder aufstehen können und an sich selber glauben“, sagt Miriam Jacks. Mit ihrer Marke JACKS beauty line, die 2011 gegründet wurde, gelang ihr im Zuge der Corona-Pandemie der endgültige Durchbruch und inzwischen hat sie mit der Make-up- und Hautpflege-Linie sowie handbemalten Pinseln, Beauty-Bags und weiteren Accessoires die Millionengrenze im Umsatz geknackt.

Die Preisträgerin der Goldenen Maske für Visagistik ist zweifache Mutter und sehr glücklich mit ihrem Leben. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und habe viele Jahre hart dafür gearbeitet. Dieser Award ist eine große Bestätigung für mein bisheriges Lebenswerk. Ich bin stolz, dass wir mit unserem Unternehmen in der Beauty-Branche Fuß fassen und neue Impulse setzten konnten.“

Mit der „Goldenen Maske für Visagistik“ zeichnen die Messe Düsseldorf und KRYOLAN Professional Make-up im Rahmen der BEAUTY DÜSSELDORF Visagisten für außergewöhnliche Kreativität, fachliche Kompetenz und besonderes Engagement für das Berufsbild der Visagisten aus. www.beauty.de