Aufgepasst!

Bei einem Sonnenbrand reagiert die Haut auf die extreme UV-Belastung und mögliche Schäden. Bei nur 10 Minuten intensiver Sonneneinstrahlung setzt die Haut ein Abwehrsystem in Gang. Dabei sind Rötungen eine Entzündungsreaktion des Körpers und eine Folge der Erweiterung der Blutgefäße. Zudem entsteht ein Spannungsgefühl, weil die Haut Feuchtigkeit verliert. Was ist zu tun, wenn die Haut bei zu viel Sonne SOS ruft? Sofort aus der Sonne und viel Wasser trinken, denn die Haut ist jetzt dehydriert. Ein kühles Bad (ohne Badezusätze!) lindert. Anschließend die Haut nur trocken tupfen. Besser jetzt keine reichhaltigen, fettenden Cremes benutzen, da diese die Haut am Abkühlen hindern und die Situation verschlimmern können. Stattdessen ein beruhigendes After-Sun-Gel auf die geröteten Stellen auftragen. Wichtig: Die Sonne die nächsten Tage strikt meiden. Unsere Haut hat ein super Gedächtnis; selbst bei guter Nachbehandlung können Sonnenbrände schwer zu behandelnde Hyperpigmentierungen, vorzeitige Hautalterung und sogar Hautkrebs verursachen. Besser also vorher mit einem hohen Sonnenschutz jeden Sonnenbrand verhindern.

