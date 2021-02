In nur 40 Minuten Flugzeit gelangen Reisende von Kauai nach Maui – auf die Flitterwochen-Insel des Archipels. Gerade bei amerikanischen Paaren ist Hawaii ein absoluter Honeymoon-Klassiker. Denn hier bündeln sich die meisten Facetten der Inselkette an einem Fleck: Im Südosten Mauis gibt es weit läufige, tiefschwarze Lavafelder, die zu ausladenden Spaziergängen entlang der Küste einladen. Dazu traumhafte Bilderbuchstrände, legendäre Surfspots an der Nordküste rund um Paia (wo Surf-Legende Robby Naish ein Grundstück besitzt), mit der Road to Hana eine der kurvenreichsten Straßen der Welt. Und die einzigartige Möglichkeit, einen Sonnenaufgang vom Gipfel des Haleakala – einem ruhenden Schildvulkan – zu bestaunen. All das also auf einer einzigen Insel, die theoretisch sogar in 24 Stunden komplett umrundet werden kann. Neben ihrer einzigartigen Landschaft hat das zweitgrößte Eiland des Archi pels eine sehr gute Infrastruktur sowie alle Annehmlichkeiten, die Urlauber sich wünschen. Damit begeistert Maui ein sehr unterschiedliches Publikum: Reisende, die sich an traumhaften Luxushotels an herrlichen Stränden er freuen. Romantiker, die sich nicht an den berühmten Sonnenuntergängen sattsehen können. Aktive Gäste, die beim Wandern oder Windsurfen auf ihre Kosten kommen. Oder Gourmets, die von der Geschmacksvielfalt lokaler Produkte überrascht werden wollen.

Apropos: Wer schon mal hier ist, sollte unbedingt an einem traditionellen Luau teilnehmen – einem typisch hawaiianischen Abendessen. Oft mit einem mehrere Stunden in Erde geschmorten, mit Bananenblättern abgedeckten Kalua-Schwein und mit einer Hula-Vorführung kombiniert. Aber Vorsicht: unbedingt vorab nach einem authentischen Erlebnis erkundigen. Zu den angebotenen Luaus zählen auch die Touri-Shows, die vorwiegend auf Effekthascherei abzielen.

Relaxt urlauben mit Assistent

Beste Lage am Meer direkt im Südosten von Maui bietet das Grand Wailea Maui. Das Resort ist Teil der Waldorf-Astoria-Kette. Ein Concierge kümmert sich ums Wohl der Gäste und sorgt für alle Annehmlichkeiten. Wie wäre es mit einer Bootsfahrt aufs Meer, um Wale zu beobachten? Den Termin dafür organisiert auf Wunsch der persönliche Urlaubsassistent. Das mehrfach ausgezeichnete Spa verbindet Hawaiis Traditionen mit modernen Behandlungsmethoden.

www.grandwailea.com

Autorin: Nicole Adami

