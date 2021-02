Ganz still ist es hier drinnen. Um mich herum schimmert alles blau. Ich schließe meine Augen, lasse einfach los … „Ihr habt es alle bequem?“, höre ich leise die Stimme von Nicole Prass-Anton. „Sehr sogar!“ kommt unisono aus den anderen Kokons. Gemeinsam mit vier weiteren Gästen hänge ich relaxt von der Decke, komplett eingehüllt in ein blaues Aerial-Yoga-Tuch.

Für einen klaren Geist

Die Tücher sind an die Decke des exklusiven Prana Spa by BollAnts montiert, das neue „Baby“ von Spa-Managerin Prass-Anton. „Prana steht für die universelle Lebensenergie. Prana benötigen wir, um glücklich und zufrieden leben zu können“, so die erfahrene Fachfrau. Dabei spielen sieben Chakren, die Hauptenergiezentren des Körpers, eine Rolle. Die Chakren werden entlang der Wirbelsäule, beispielsweise auf Höhe des Herzens, Kehlkopfes und Bauchnabels, lokalisiert und wirken auf die umliegenden Organe, gleichzeitig aber auch auf Emotionen, Psyche und Charakter.

Die Idee des Prana Spa kam Nicole Prass-Anton auf einer ihrer vielen Reisen, unter anderem nach Tibet. Seit ihrer Yoga-Ausbildung beschäftigt sie sich zudem mit fernöstlicher Heilkunde und der Wirkung von Meditation auf unseren Geist. „Wir werden einfach ruhiger, klarer in unserem Handeln und damit auch achtsamer mit uns selbst“, so ihre Erfahrung. Und diese wollte sie mit ihren Gästen teilen.

Das neue Spa befindet sich im zweiten Stock des weitläufigen Wellnessareals und erstreckt sich über eine Fläche von 220 Quadratmetern. Um den Bereich zu nutzen, ist eine Anmeldung schon vor der Ankunft sinnvoll, denn der exklusive Rückzugsort mit Sauna, Ruheraum und angrenzender Terrasse ist für maximal 15 Gäste reserviert.

Wohltuend ist die große Sauna, angenehm temperiert für entspannte Saunagänge bei 50 bis 60 Grad Celsius, sanftes Hatha- und Hot Yoga oder Lichtmeditation bei milden 30 bis 40 Grad Celsius. Im nachfolgenden großen, gemütlichen Ruheraum und der angrenzenden lichtdurchfluteten Sonnenterrasse können die Gäste relaxen. Jeden Tag werden Yogastunden, Klangmediationen und Lesungen angeboten. Dabei steht eines der sieben Chakren im Mittelpunkt. Als etwas ganz Besonderes empfinden die Spa-Besucher das „Abhängen“ in den bunten Aerial-Yoga-Tüchern. Die speziellen Übungen sollen helfen loszulassen und neue Kraft aufzubauen.

Wie in einem Kokon fühlte sich Chefredakteurin Franka Hänig in den Aerial-Yoga-Tüchern

Für wen ist das Prana Spa gedacht?

Für alle, die vor allem einen ruhigen Rückzugsort brauchen und offen sind für Yoga, Meditation und Spiritualität. Der Bereich kann tageweise gebucht werden oder für den gesamten Aufenthalt. Jeder Tag steht unter dem Zeichen eines der sieben Chakren.

Was gibt es alles im Prana Spa?

Neben der großen Sauna, einer Dusche und dem Ruheraum mit gemütlichen Liegen und Loungesofa, können jederzeit die Aerial-Yoga-Tücher benutzt werden. Zudem stehen moderne Biofeedback-Avatar-Lampen bereit. Diese messen die Herzfrequenz und setzen farbige Lichtimpulse, die Schritt für Schritt zum gewünschten Entspannungszustand und innerer Balance führen.

Muss ich für den Besuch etwas bezahlen?

Um die Ruhe im Prana Spa zu gewährleisten, ist nur eine begrenzte Zahl an Gästen zugelassen. Nach vorheriger Anmeldung und Platz sind auch Tagesgäste möglich. Die Öffnungszeiten sind von 11 bis 18 Uhr. Für Hausgäste: Montag bis Freitag: 19,90 Euro, Samstag und Sonntag: 24,90 Euro. Tages-Gäste ab 45 Euro. Reservierung per E-Mail an wellness@bollants.de.

BollAnts – Spa im Park

Eine knappe Autostunde von Frankfurt entfernt, liegt Bad Sobernheim, mitten im grünen Nahetal. Zum Flughafen Hahn sind es etwa 35 Minuten, zum Flughafen Frankfurt mit dem Auto oder der Bahn zirka eine Stunde.

www.bollants.de