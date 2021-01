Ein Wochenende in Paris, fünf Tage Auszeit am Gardasee, Ostern auf Mallorca – ein spontaner Kurzurlaub, um zwischendurch einfach mal die Akkus aufzuladen, war im Corona-Jahr 2020 leider nicht uneingeschränkt möglich. Um auf Nummer Sicher zu gehen, entschlossen sich Viele für eine Auszeit im eigenen Land – und „good old Germany“ zeigte eindrucksvoll, wie hip und abwechslungsreich Heimaturlaub sein kann. Doch wo genau verbrachten die Deutschen am liebsten ihren Kurzurlaub? War die Nordsee beliebter als die Ostsee? Und urlaubten die Sachsen lieber im Harz oder im Bayerischen Wald?

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, hat sich das Kurzreiseportal kurz-mal-weg.de (KMW) anhand von Google-Suchanfragen das Reiseverhalten der Deutschen und der einzelnen Bundesländer in Sachen Kurzurlaub einmal ganz genau angesehen. Die Ergebnisse der Analyse des Reisejahrs 2020 und die liebsten Kurzurlaubs-Ziele der Deutschen stellt kurz-mal-weg.de hier vor:

Top Ten der Urlaubsregionen: Ostsee ist klarer Gewinner

Nordsee, Ostsee, Schwarzwald oder Bodensee: Als Urlaubsregionen gelten Destinationen, die sich auf den Tourismus spezialisiert haben. So finden sich in der Gesamtwertung der Suchanfragen-Analyse von KMW altbekannte Lieblinge in der Top Ten der beliebtesten Urlaubsregionen 2020 wieder und zeigen: Urlaub an der Küste war bei den Deutschen im Corona-Jahr 2020 besonders gefragt. So macht die Ostsee bei der Online-Suche das Rennen, gefolgt von der Nordsee auf Platz zwei. Darauf folgen der Harz, der Bodensee und der Schwarzwald. Weiter geht es mit der Mosel, dem Spreewald, dem Allgäu, dem Bayerischen Wald und der Eifel. Überraschend ist die große Differenz beim Suchvolumen, die sich bereits innerhalb der Top Ten zeigt: Während nach Kurzurlaub in der Eifel auf Platz zehn lediglich 8.690 Mal gesucht wurde, verzeichnet der Sieger Ostsee satte 144.500 Suchabfragen. Mit weißen Sandstränden und sanftem Wasser kommt ein Kurzurlaub an der baltischen See dem heißersehnten Beachfeeling wohl am nächsten.

Warum in die Ferne schweifen? Heimaturlaub im eigenen Bundesland ist in

Bei der Einzelbetrachtung der Bundesländer wird deutlich, dass regionaler Mikrotourismus das Reisejahr 2020 geprägt hat. Heißt: Nicht nur Deutschland, sondern auch das eigene Bundesland stand bei der Kurzurlaubswahl im Fokus. So blieben nicht nur die Bayern am liebsten „Dahoam“, auch die Nachbarn in Baden-Württemberg favorisierten ihren Kurzurlaub am Bodensee und im Schwarzwald. Ebenfalls entschieden sich die Menschen in Hessen, Sachsen und Thüringen am häufigsten für einen Kurzurlaub unweit der eigenen Haustür. In Nordrhein-Westfalen schaffte es die Nordsee auf Platz eins, jedoch dicht gefolgt vom eigenen Bundesland auf dem zweiten Platz.

Die Top Five der Bundesländer: Ab in den Süden

Apropos Bundesland – auch hier gibt es einen deutschlandweiten Favoriten: Mit 47.320 Suchanfragen macht Bayern deutlich das Rennen. Außerdem beliebt für einen Kurzurlaub waren in diesem Jahr Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen und Brandenburg.

Die Top Five der Urlaubsinseln: Auch hier hat der Osten die Nase vorn

Seebrücken und Bäderarchitektur schlagen Watt und Leuchttürme: Für einen genaueren Durchblick nahm sich KMW auch die Suchanfragen vom „Insel-Kurzurlaub“ vor. Im deutschlandweiten Suchverhalten erfreuen sich die ostdeutschen Vertreter besonderer Beliebtheit. Mit 10.050 Suchanfragen ist Rügen Gewinner der beliebtesten Inseln, auf Platz zwei landet die Nachbarinsel Usedom mit 8.270 Suchen. Erst dann folgt etwas abgeschlagen Sylt (4.500 Mal gesucht) als erste Nordseeinsel. Platz vier geht an den Kurzurlaub auf Fehmarn, Platz fünf kann die ostfriesische Insel Langeoog für sich beanspruchen.

Rügen vs. Sylt: Die Lieblingsinseln der Bundesländer

Passend zum Gesamtergebnis liegt auch bei den meisten Bundesländern auf Platz eins Rügen, die größte deutsche Insel. Usedom ist im Osten des Landes beliebt und der Favorit der Urlaubshungrigen in Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Nordrhein-Westfalen und Bremer sind die einzigen, die ihren Kurzurlaub am liebsten auf Sylt verbringen.

Die Top Five der Städte: Dresden und Leipzig überraschen

Trotz Abstandsregeln und einem eingeschränkten Kulturangebot standen auch Citytrips im Reisejahr 2020 für viele auf der Bucket List und wurden via Google gesucht. Ganz vorne liegt hier Hamburg: 20.520 Mal suchten Nutzer nach einer kurzen Auszeit in der Hansestadt, dicht gefolgt von Berlin mit 16.480 Eingaben in die Suchmaschine. Die Plätze drei und vier zeigen, dass auch die ostdeutschen Städte für Reisende en vogue sind: Noch vor München auf Platz fünf liegen hier Dresden (14.120 Mal gesucht) und Leipzig (7.000 Mal gesucht). Mit ihrer bedeutenden Geschichte und zahlreichen Sightseeing-Möglichkeiten locken die beiden sächsischen Städte immer mehr Touristen zu sich.

Fischbrötchen und Elbphilharmonie überzeugen besonders westliche Bundesländer

Auch hier passt das Gesamtergebnis zu der City-Kurzurlaubswahl der einzelnen Bundesländer: Während vor allem die (süd-)westdeutschen Bundesländer Hamburg den Spitzenplatz ermöglichen, zieht es den Norden (Schleswig-Holstein, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern) in die Hauptstadt Berlin. Bei den ostdeutschen Bundesländern wird es stattdessen regionaler: Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verbrachten ihren Städte-Kurzurlaub in 2020 am liebsten in Dresden. Köln schaffte es in der Hitliste des Saarlands auf Platz eins. Hamburger und Berliner nahmen den Trend „Staycation“ wörtlich: Urlaub in der eigenen Stadt? Auf jeden Fall!