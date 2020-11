Weihnachten steht schon wieder fast vor der Tür und Ihnen fehlt noch die Inspiration für tolle Geschenke? Wir stellen unsere Lieblinge für freudestrahlende Augen unterm Baum vor!

Beauty-Highlight für traumhaft volle Wimpern

Die Seren von CILAMOUR entfalten ihre Wirkung direkt an der Wimper, um sie zu stärken und zu pflegen. Basierend auf der bewährten CILAMOUR-Classic-Rezeptur, wurde CILAMOUR Rapide entwickelt. Durch den zusätzlichen ET-Wirkstoff wirkt es noch intensiver und effektvoller. Der Aktivierungskomplex für ein ideales Zellumfeld und der Anti-Aging-Komplex wirken den Zeichen der Zeit entgegen. Für den perfekten Wimpernaufschlag zum Fest der Liebe. Effektiv, vegan und made in Germany.

4 ml, UVP 89,00 Euro. Jetzt neu in Kennenlerngröße von 2 ml, UVP 49,00 Euro.

www.cilamour.de

Cloud Collection: Beauty-duo in der XMAS-Edition

Mit dem neuen DAZZLING EYES SET von M2 Beauté strahlt Frau in diesem Jahr mit den Weihnachtssternen um die Wette. Growth & Cleanse – bei dem exklusiven XMAS SPECIAL gibt es zu dem revolutionären EYELASH ACTIVATING SERUM den legendären OIL-FREE MAKE-UP REMOVER in Originalgröße kostenlos dazu – für makellos frischen Teint und traumhaft lange Wimpern!

DAZZLING EYES SET: UVP 122,82 Euro

www.m2beaute.com

Deep Oxygenizing Ultralight Gel

Dieses High-Performance Serum von Ioxel ist vitale Energie für die Zellen. Die leichte, zarte Textur, basierend auf der Kraft des ionisierten Sauerstoffs in Kombination mit Hyaluron zieht sofort ein und durchdringt dank der elektrischen Aufladung des Ionenschwarms tiefste Schichten der Haut, um sie intensiv zu befeuchten und von innen zu beleben.

50 ml, UVP 130,00 Euro. Erhältlich unter www.schoenheitsberatung.de

Revolution „Green Botox“

Durch den hoch konzentrierten Bio-Aktiv-Wirkstoff ,,Spilanthol‘‘ aus der Parakresse erlebt Ihre Haut ein revolutionäres, effektives und vor allem natürliches Anti-Aging Lifting. Die liposomale Formulierung des Deep Regenerating Antioxioxidant Night Fluid von NOELIE sorgt dafür, dass die Power-Wirkstoffe bis in die tieferen Hautschichten gelangen, um die Zellen dort optimal zu versorgen. Die Haut verjüngt sich im Schlaf und startet straffer, gut aufgepolstert und strahlend frisch in den nächsten Tag.

30 ml, UVP 189,00 Euro. www.noelie.com

Ein Geschenk für alle: Zarte Hände zu Weihnachten

Ein Weihnachtsgeschenk, das jeder brauchen kann und nein: Es sind keine Socken! In den Dispensern im edlen Look stecken zwei Produkte, die für die beste Freundin, die Mama, den Opa, Bruder, Schwester – also für alle passen. Denn das Gebot Nummer eins der Stunde lautet weiterhin: Hände waschen. Gebot Nummer zwei: Hände eincremen. Damit wir das immer vor Augen haben, präsentiert uns der Schweizer Spezialist für Hände und Füße Tal die bewährten Klassiker in einer praktisch nummerierten und zugleich festlichen Aufmachung. In Deutschland sind die Produkte noch ein Geheimtipp, in den Schweizer Apotheken führen sie seit Jahren die Hitliste der Handcremes an.

Tal Care Hand Wash, 300 ml, UVP 11,84 Euro. Tal Care Hand Cream, 300 ml, UVP 22,80 Euro. www.tal-hautpflege.de

Ampullenset: Kleine Geschenke – Große Wirkung!

Das hochwertige Ampullen-Geschenkset von Aloe-Vera Natur-Cosmetic Tratz für jeden Hauttyp besteht aus zwei Hyaluron-Ampullen, zwei Aloe-Ampullen, einer Revitalin-Ampullen und einer Rosen-Liposomen-Ampulle. Jede Ampulle enthält hochkonzentrierte Wirkstoffe für jedes Hautbedürfnis mit sofort sichtbarem Effekt. Besonders in der Winterzeit pflegen die Ampullen die Haut intensiv und geben ihr einen besonderen Feuchtigkeits-Kick. Verpackt sind die Glasampullen im natürlichem Baumwollsäckchen. UVP 39,00 Euro.

www.aloe-vera-cosmetic.de

Natürliche Pflanzenhaarfarben

Die 3-fach zertifizierten organischen Pflanzenhaarfarben von Radico zeichnen sich durch sehr hohe Deckkraft speziell auch auf grauen Haaren aus – somit ist kein Vorfärben mehr erforderlich! Jede Färbung pflegt dabei nicht nur Ihr Haar, sondern verleiht, durch die Ummantelung jedes einzelnen Haares, auch mehr Volumen und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Die 100 g Packung kostet 10,95 € und ist u.a. erhältlich bei www.najoba.de

Geheimnisvoll und verführerisch

Miro Red Velvet entführt zu einer Duftreise in den Orient – ein perfektes Geschenk für alle mit Fernweh. Die feminine Komposition aus dem Hause Miro verschmilzt edle Vanille mit betörendem Jasmin und wärmendem Honig zu einem Duft der besonderen Art. Abgerundet wird die Kreation durch zarte Maiglöckchen und fruchtigen Rhabarber.

50 ml, UVP 9,95 Euro. www.miro-cosmetics.de

Beauty on Stage

Das Motto ist Motiv: Schönheit im Rampenlicht – Hautgesundheit als Lebenswerk – das gilt bei Dr. Spiller seit 60 Jahren. Die diesjährige Weihnachtskollektion wird zur Hommage an das Besondere mit sieben attraktiven Geschenksets, die eine gelungene Mischung aus Klassikern als Special Edition und echten Innovationen darstellen. Brandneu ist eine Serie, die auf alpiner Aloe basiert. Sie verspricht, neben Nachhaltigkeit aufgrund kurzer Beschaffungswege, auch sofortige Beruhigung, Regeneration und

Stärkung des hauteigenen Abwehrsystems. Ebenfalls neu ist der MANAGE YOUR SKIN Smart Aging Complex – eine Premiere in Sachen Reaktivierung der Zellen durch Telomerstabilisierung speziell für die Männer. Strukturelle Alterserscheinungen werden reduziert und die Männerhaut tiefgreifend erfrischt. Jetzt erhältlich weltweit bei Dr. Spiller Kosmetikerinnen, Day-Spas und in Wellnesshotels.

www.dr-spiller.com

Ein Fest für die Haut – X-Mas Specials von QMS

Gezielte und wissenschaftlich erprobte Behandlungen, die die Haut sichtbar verändern – das ist das Ziel von QMS Medicosmetics. Die Produkte liefern sowohl sofortige als auch langfristige Ergebnisse. Von Ärzten gegründet und wissenschaftlich fundiert, steht das Unternehmen mit seinen hochwirksamen Hautpflegeprodukten für innovative Produktentwicklung. Wunderschöne saisonale Geschenke-Sets mit hochwertigen Produkten von QMS machen das Schenken leicht. Von kleinen Überraschungen bis zum Adventskalender ist für jeden das passende Geschenk dabei – fertig verpackt als weihnachtliche Sonderedition.

12 Days to Skin Perfection Adventskalender für schöne Haut

Ein einzigartiger Adventskalender für den festlichen Countdown: Zwölf Türchen zaubern zwölf Tage aufregende Freude ins Gesicht jedes Beschenkten. Was wird hinter dem nächsten Türchen sein? Ein

strahlend schöner, gesunder Teint natürlich! UVP 268,07 Euro

www.qmsmedicosmetics.de