Als ich im Familien- und Freundeskreis erzählte, dass ich für meine nächste Recherchereise ins Sauerland fahre, sahen mich alle mit großen Augen fragend an: Sauerland? Wo ist das denn? Irgendwo da bei Marburg? Oder im Ruhrgebiet? Liebe Sauerländer, nehmen Sie es nicht übel, wir Süddeutschen sind manchmal Banausen. Dabei ist das Sauerland so ein schöner Landstrich, den man unbedingt entdecken sollte. Aber es ist, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach, das Sauerland geografisch zu verorten. Weil’s die Einheimischen oft selbst nicht so genau wissen. Also hier grob die Fakten: Der größte Teil des Sauerlands liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen – genau genommen im östlichen beziehungsweise nordöstlichen Teil. Aber auch die westlichsten Teile von Hessen zählen zur Region. Von Süden kommend, geht es an Marburg vorbei. Und für das nahe Ruhrgebiet und auch Holland ist das Sauerland beliebtes Naherholungsgebiet.

Die einwohnerstärkste Stadt des Sauerlands ist Iserlohn. Lüdenscheid und Arnsberg sind die nächstgrößeren. Schmallenberg und Brilon sind wegen ihrer eindrucksvollen Fachwerkarchitektur bekannnt, Bad Berleburg durch das stattliche Schloss, in dem die Schwester der dänischen Königin zu Hause ist. Winterberg und Willingen sind als Wintersportorte international bekannt. Der eine wegen der 80 Meter hohen St.-Georg-Skisprungsschanze, der andere durch die Mühlenkopfschanze, mit 145 Metern weltgrößte Skisprungschanze, auf der jährlich im Januar oder Februar Weltcups ausgetragen werden.

Schneegarantie nördlich der Alpen

Wintersport wird seit jeher groß geschrieben, ist doch die Region die größte und schneesicherste Winterregion nördlich der Alpen. Im kleinen Wintersportmuseum in Neuastenberg erfährt der Gast, dass das erste Winterberger Bobrennen 1911 stattfand – auf einer Naturbahn, versteht sich. Heute werden dort im hochmodernen Eiskanal bedeutende internationale Wettkämpfe ausgetragen.

Als Urlaubsregion lässt sich das Sauerland gewiss nicht nur auf den Winter reduzieren, ganz im Gegenteil. Jede Jahreszeit hat in dieser weiten, sanfthügeligen Landschaft, die man auch Land der 1000 Berge nennt, ihren Reiz. Entdecken und genießen Sie ein Füllhorn an Möglichkeiten für erholsame, erlebnisreiche, aktive Tage. Ganz ohne Menschenmassen, ohne Hektik und Lärm. In geschmeidigen Kurven geht’s Berg rauf, Berg runter. Auf teils engen Straßen, durch dichte Wälder, durch die immer wieder sattgrüne Wiesen und die gemütlichen Schieferhäuser der malerischen Fachwerkdörfer blitzen. Entdecken Sie tolle, klare Stauseen mit imposanten Talsperren wie den Biggesee oder das Westfälische Meer, wie der Möhnesee auch heißt, oder den Hennesee, der als der schönste gilt. Lassen Sie sich auf das Abenteuer Tropfstein höhle ein. Das Sauerland hat das größte zusammenhängende

Höhlensystem Deutschlands.

Wenn Sie gern mit dem Rad unterwegs sind, ist beispielsweise der 230 Kilometer lange Ruhrtal-Radweg von der Quelle der Ruhr in Winterberg bis zu ihrer Mündung in den Rhein bei Duisburg eine interessante Strecke. Oder genießen Sie einfach ganz entspannt die Wohltaten des Wassers, etwa im KneippHeilbad Brilon. Dort auf dem Marktplatz können Sie auch eine Tour auf dem 154 Kilometer langen Rothaarsteig-Wanderweg starten. Und wenn es mal „plästert“, was im Sauerländer Platt so viel wie „regnet“ meint, dann besuchen Sie eines der 20 Schlösser und Burgen – etwa im Elspetal bei Lüdenscheid Schloss Neuenhof. Für Wissensdurstige ist mitten in Lüdenscheid das Erlebnismuseum Phänomenta ein ergiebiges Ziel. Liebe Sauerländer, warum habt ihr uns das bitte alles so lange vorenthalten?

