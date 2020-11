La Parisienne

Das neue Paris – die Stadt der Frauen

Mit diesem wunderbaren Buch stellt Paris-Kennerin Lindsey Tramuta die Stadt an der Seine und ihre Bewohnerinnen so vor, wie sie wirklich sind, in ihrer gesamten Komplexität und Diversität.

In 50 spannenden Porträts verschiedener Frauen, den authentischen Geschichten dieser Aktivistinnen, Kreativen, Heilerinnen, Lehrer innen, Visionärinnen und Macherinnen entsteht das Bild einer neuen Bewegung, in deren Mitte sich Paris zu einem kulturellen Zentrum der Frauenpower entwickelt.

„Das neue Paris – die Stadt der Frauen“ ist gleichzeitig eine Liebeserklärung an die schönsten unentdeckten Orten dieser lebendigen Metropole.

Lindsey Tramuta zeigt uns ihre Lieblingsziele, von Frauen geführte Geschäfte und Unternehmen in dieser immer wieder bezaubernden Stadt. Dazu beliebte kulturellen Einrichtungen, Geschäfte, Parks, Veranstaltungsorte, Räume der Ruhe, Bistros, Cocktailbars und vieles mehr.

Das mit exzellenten Fotos illustrierte Buch zeigt uns das wahre Paris der Frauen in all seiner Vielfalt, während es einige der Herausragendsten von ihnen in Szene setzt, die zugleich die guten Traditionen hochhalten und die Stadt verwandeln.

Midas Verlag AG, 2020

320 Seiten, Preis: 28,00 €