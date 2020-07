Hand aufs Herz: Wenn Sie an Center Parcs denken, was kommt Ihnen dann in den Sinn? Quietschbunte Spielplätze, kreischende Kinder im vollen Tropen-Schwimmbad und ungesundes Fast-Food? Vergessen Sie das! Stellen Sie sich lieber gemütliche Holzchalets, einen warmen Pool mit Blick auf die Natur und leckere Allgäuer Spezialitäten vor. Denn all das erwartete meine Kinder und mich bei einem verlängerten Wochendende in der neueste Ferienpark-Anlage, dem Park Allgäu. Schon bei der Ankunft staunt unsere Jüngste nicht schlecht über das Ferienhaus: „Boah, Mami, ist das alles unseres?“ Hier gibt es wirklich alles, was einem den Aufenthalt versüßt: Sauna, Whirlpool, zwei große Schlafzimmer und eine Terrasse mit Blick ins Grüne. Abenteuer ohne Ende Gleich nach dem Auspacken machen wir uns auf Entdeckungstour durch die Ferienanlage. Und stellen fest, dass es nicht überall so ruhig zugeht, wie in unserem gemütlichen Häuschen. Denn bei den großen und kleinen Gästen kommen das riesige Schwimmbad mit Rutschenparadies, die Spielplätze innen und außen, der Streichelzoo und die zahlreichen Aktivitäten wie Klettern, Minigolf oder Bowlen super an. Doch wer nach All-inklusive sucht, ist hier fehl am Platz. Aus einem Berg an Möglichkeiten kann man individuell zusammenstellen, was einem gefällt – sozusagen „alles kann, nichts muss.“ Statt Kinderbetreuung rund um die Uhr dürfen die Kleinen in verschiedenen Workshops ein paar Stunden als Bauer und Prinzessin verbringen oder sich ein eigenes Kuscheltier basteln.

Die Mischung macht`s

Meine Kinder bestens betreut wissend, ziehe ich mich ins Deep Nature Spa zurück – und freue mich auf eine Massage. Weil im Behandlungsraum Heu in die Decke verarbeitet wurde, duftet es herrlich würzig –perfekt zum Entschleunigen. Fast vergesse ich dabei, dass ich nicht allein hier bin. Meinen Kids scheint es ähnlich zu gehen – vermisst wurde ich nicht. Alle drei drehen wir gut gelaunt noch ein paar Runden im Infinity-Pool mit Blick auf die hohen Tannen – am Nachmittag wird der Spa-Bereich zur textilfreien Erwachsenenzone. Das Highlight für die Kids ist allerdings das tropische Badeparadies Aqua Mundo mit Reifenrutsche, Schnorchelbecken und 165 Meter Wildwasserbahn. Das steht für den Nachmittag auf unserem Plan. Beim Grillabend hinter unserem Holzhäuschen lassen wir den Tag revue passieren und sind uns einig: die Mischung aus gemeinsamer Familienszeit und kleinen individuelle Auszeiten ist perfekt.

Center Parc und Wellness? Wie das zusammen passt hat SPAinside-Redakteurin Christina di Bartolomeo vor Ort getestet.

Welche Behandlungen bietet das Deep Nature Spa?

Die Treatments gibt es für die ganze Familie – alle zusammen, als Paar oder allein. Bei den Gesichtsbehandlungen kommen die HightechNaturkosmetikprodukte von Team Dr. Joseph zum Einsatzt. Für die Ganzkörpermassagen und Packungen setzt das Deep Nature Spa auf eigene Pflegeprodukte mit den Wirkstoffen von isländischer Lava, Gletscherwasser und Tiefseetang.

Die Center Parcs sind nicht unbedingt für kulinarische Highlights bekannt …

Hier wurden wir tatsächlich sehr positiv überrascht. Klar gibt es auch die üblichen Snacks und Fast-FoodAngebote. Die kleinen, gemütlichen Restaurants heben sich allerdings in Sachen Qualität und Geschmack ab. Im „Oachkatzl“ werden regionale Spezialitäten angeboten, in der „Auszeit Hüttn“ direkt am Spa gibt es Sushi und Asia Bowls.



Gibt es etwas zu bemängeln?

In den Center Parcs zahlt man für fast jede Aktivität extra. Das hat den Vorteil, dass man wirklich nur für das bezahlt, was man in Anspruch nimmt. Aber: das Spaßbad ist im Aufenthalt inklusive, der Eintritt ins Spa nicht – das finde ich etwas ungeschickt.