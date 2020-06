Ganz oben in Norddeutschland lockt Sylt zur alljährlichen Badeauszeit oder Stranderholung. Im Herzen der Insel, in Westerland, bietet das Wyn Strandhotel eine ungezwungene Auszeit. Wyn bedeutet auf syltfriesisch Wind. Und so frisch und ungezwungen geht es auch im Haus hinter den Dünen zu. Den besten Blick auf Strand und Nordsee genießen Gäste im Spa- und Poolbereich in der fünften Etage.

