Wohin soll die nächste Reise gehen? Nach Bayern – denn der Freistaat ist aktuelles Lieblingsziel der Deutschen. Das hat der erste ReisePuls Deutschland herausgefunden, eine repräsentative Erhebung zum Reiseverhalten der Deutschen.

Etwa ein Fünftel – 17 Prozent – der Deutschen wollen demnach sofort, bereits nach den ersten Lockerungen, reisen. 50 Prozent jedoch erst, wenn fast alle Angebote am Reiseziel wieder zur Verfügung stehen. Und 22 Prozent wiederum verschieben ihre nächste Reise auf die Zeit, zu der ein Impfstoff vorhanden und „normales“ Reisen wieder möglich sein wird. Für den ReisePuls Deutschland hat die Tourismus-Branchenplattform destinet.de 1001 Deutsche in einer repräsentativen Auswahl befragt. Dabei spielen in der Corona-Krise andere Faktoren für die Reiseentscheidung eine Rolle als üblicherweise. Der Preis rückt in den Hintergrund. Der Schutz vor Ansteckung ist mit Abstand der bedeutendste Faktor für eine positive Reiseentscheidung. Reiseanbieter müssen demnach glaubwürdig versichern können, dass die Gäste vor Ort sicher sind – sonst wird es schwierig, sie zu überzeugen. Danach folgen – mit einigem Abstand – die flexiblen Stornierungsbedingungen, ein wichtiges Versprechen für noch zaudernde Gäste, sowie die offiziellen Infektionszahlen, die persönliche finanzielle Situation und erst an fünfter Stelle der Preis der Reise.

Bei der Frage nach dem bevorzugten Ziel scheint laut ReisePuls Deutschland von der aktuellen Situation zu profitieren. Die Hälfte der befragten reisenden Deutschen könne sich vorstellen, bei der nächsten Reise ein Ziel innerhalb des Landes anzusteuern. Ein fast ebenso großer Teil (46 Prozent) visiert auch das europäische Ausland an, wobei Mehrfachantworten möglich waren.

Die Top-5-Reiseziele in Deutschland:

Bayern Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Niedersachsen Baden-Württemberg

Die Top-5-Reiseziele im europäischen Ausland:

Spanien Österreich Griechenland Italien Niederlande

Mehr Infos und Ergebnisse der Studie unter: www.reisepuls.org

(Foto: Pixabay/Gerhard Gellinger)