Mit verschärften Hygienevorschriften, Abstandsregeln und Mundschutzpflicht für die Mitarbeiter eröffnen die Lindner Hotels und me and all hotels wieder ihre Türen für (Geschäfts-)Reisende. Weiterhin stehen Tageszimmer als Hotel-Office zur Verfügung und Buchungen sind mit kurzfristiger Stornierungsfrist möglich. Alle Mitarbeiter freuen sich auf die „mit Abstand besten Gäste“.

Die Lindner Hotels AG hat ihre generell schon sehr hohen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gemeinsam mit renommierten Experten gemäß der aktuellen Lage noch einmal überarbeitet und um eine Reihe an Selbstverpflichtungen erweitert. „Als Familienunternehmen gilt für uns das feste Versprechen, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter unsere höchste Priorität hat“, erläutert Vorstand Otto Lindner, der sich zusammen mit seinen Mitarbeitern darauf freut, dass nun wieder Leben in den Hotels einkehren wird.

Hygienestandards für die – mit Abstand – besten Gäste

Mit dem Online-Check-In vorab am eigenen Smartphone ist das Einchecken komplett kontaktlos möglich, die Terminals in der Lobby werden nach jeder Nutzung desinfiziert. Gäste, die weiterhin einen persönlichen Check-In an der Rezeption bevorzugen, werden genau wie die Mitarbeiter durch Plexiglasscheiben sowie das Tragen eines Mundnasenschutzes geschützt. Neue Abstandsmarkierungen strukturieren in allen Hotels die Wartebereiche. Im Lindner Hotel BayArena weisen Spieler von Bayer Leverkusen als Papp-Aufsteller auf den nötigen Abstand hin, das Lindner Hotel & Sports Academy macht seine Gäste passend zum Hotelmotto mit Turngeräten auf die benötigten Abstände aufmerksam.

Unter dem Motto „Clean and clean again“ sind die Reinigungszyklen in den Hotels nun noch enger getaktet und insbesondere High-Touch-Flächen in öffentlichen Bereichen sowie in den Zimmern wie Lichtschalter, Aufzugsknöpfe, Telefone und Fernbedienungen werden in regelmäßigen kurzen Zeitabständen desinfiziert. Zudem stehen Desinfektionsmittel oder Hygienetücher für die Gäste in den öffentlichen Bereich in großer Anzahl zur Verfügung.

Der Zimmerservice liefert Speisen und Getränke nun vor die Zimmertür, das Frühstück gibt es in gewohnter Qualität mit einer Auswahl To-Go oder einem persönlichen, kleinen Buffet nach Wahl am eigenen Beistelltisch. Dieser steht im entsprechenden Abstand vom eigenen Tisch, damit das Servicepersonal nicht direkt an den Gästetisch kommen muss. Aufgrund der Abstandsregeln werden die Plätze in den Restaurants zudem verringert und Frühstückszeiten verlängert, um eine räumliche Trennung der Gäste sicherzustellen. Diesem Zweck dient auch die zeitliche Reservierung für Mittag- und Abendessen vorab.

Der Zahlvorgang ist aus hygienischen Gründen in allen Hotels aktuell nur bargeldlos möglich.

Eine Übersicht aller unternehmensweiten Standards und Richtlinien gibt es unter www.lindner.de und www.meandallhotels.com.