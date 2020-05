Mitten in Kärnten, auf einer leichten Anhöhe am Südufer des Wörthersees, liegt das Original FX Mayr. Vor dem Haus: herrliche Ausblicke über das türkisblaue, klare Wasser. Dahinter: üppig grüne Wälder, Wiesen und Felder.

Das traditionsreiche Haus ist ein Ort des Wohlfühlens, der Regeneration und der Erneuerung. Spürbar ist die Harmonie zwischen historischer Architektur und behaglicher Einrichtung. Zuvorkommende, freundliche Menschen bereichern den Tag der Gäste. Kurz gesagt: die ideale Umgebung für eine wohltuende FX-Mayr-Kur.

Durch gezieltes Fasten und bewussten Verzicht eröffnet sich den Gästen eine neue Leichtigkeit. Sie gewinnen mehr Körperbewusstsein, Achtsamkeit, Ausgeglichenheit und Gesundheit. Denn die erfahrenen Ärzte und Therapeuten entwickeln für jeden sein ganz individuelles Kurprogramm: Das harmonische Gesamtkonzept des FX Mayr Health Centers besteht aus medizinischer Therapie, Ernährung, Bewegung und Achtsamkeitsschulung. Ganz individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse des Gastes zugeschnitten – für einen optimalen Kurverlauf. Diese vier Säulen sind es, die den Erfolg der FX-Mayr-Kur maßgeblich bestimmen. Dabei wird in allen Bereichen höchsten Wert auf Qualität gelegt. Kurteilnehmer erwarten modernste Medizin und herausragende Küche auf internationalem Topniveau. In Kombination mit maßgeschnittenen Bewegungsprogrammen sowie individuellen Coachings und Trainings sind dies die ersten Schritte auf dem Weg zu einem langfristig besseren Leben.

Das Original Mayr Basic Holen Sie sich neue Energie für den Alltag und fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut. Mit Mayr Basic bieten wir Ihnen eine einwöchige Kur zur Regeneration und Erholung. Genießen Sie die wunderbare Ruhe in unserem Haus, üben Sie Achtsamkeit und geben Sie Ihrem Körper genau das, was er braucht. Unsere Ärzte und Therapeuten gehen ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche ein und sorgen so für einen optimalen Kurverlauf. Buchbar für einen Aufenthalt ab sieben Tagen. 1550 Euro für sieben Tage pro Person exklusive Unterkunft.

The Original FX Mayr Health Center, 9082 Maria Wörth, Kärnten, Österreich, Tel. +43 4273 25110, info@original-mayr.com, www.original-mayr.com