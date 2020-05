The Datai auf der Insel Langkawi bietet einen einzigartigen Rückzugsort mitten in der wunderschönen Natur der Insel. Das zu den ‚Leading Hotels of the World‘ gehörende Hideaway liegt versteckt unter dem üppigen Blätterdach eines über zehn Millionen Jahre alten Regenwaldes an der nordwestlichen Spitze des Archipels. Der unberührte Sandstrand, laut des Magazins „National Geographic“ einer der zehn schönsten Strände der Welt, bietet einen eindrucksvollen Blick auf die traumhafte Andamansee und die Insel Tarutao am Horizont, die zu Thailand gehört.

Die 54 Zimmer, 42 Regenwald-Villen, zwölf Suiten und 14 Strand-Villen bieten einen atemberaubenden Blick in die Natur über die Baumwipfel, in den Regenwald oder aufs Meer. Besonders bemerkenswert ist The Datai Estate. Hier stehen auf 3500 Quadratmetern (inklusive Garten) zwei Häuser mitten im Dschungel und nur fünf Gehminuten vom Strand entfernt. Maximal 15 Gäste logieren prächtig in insgesamt fünf Schlafzimmern und relaxen in zwei Pools.

Mehrere Restaurants offerieren eine große Auswahl an verschiedenen Küchen. Das Gulai House, in einem auf Pfählen errichteten Gebäude, ist das auf der Insel renommierteste Restaurant und bringt Speisen auf den Tisch, die von den Aromen und der Tradition der Region gekennzeichnet sind. Das mehrfach ausgezeichnete Spa bietet in fünf Open-Air-Villen Anwendungen, die von malaysischen Ramuan Heiler-Prinzipien inspiriert sind und einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Die enge Verbindung zur Natur wird im The Datai großgeschrieben. Irshad Mobarak, hoteleigener Botaniker und Naturliebhaber, leitet Touren in den nahegelegenen UNESCO Geopark, in die Mangrovenwälder, den Dschungel oder zur Tierbeobachtung, auch vom Baumwipfelpfad aus.

Service122 Zimmer, Suiten und Villen von 63 bis 3500 Quadratmetern. Kulinarik: The Gulai House (malaysische u. indische Küche), The Pavillon (Restaurant auf hohen Pfählen mit Thai-Küche), The Dining Room (Fine Dining-Restaurant im Haupthaus, The Beach Club und Beach Bar (Cocktails und Seafood), The Lobby Lounge. 5 Open-Air-Spa-Villen mit Anwendungen, inspiriert von den malaysischen Ramuan Heiler-Prinzipien; Bastien Gonzalez Studio für Mani- und Pediküre. Pools für Erwachsene und Familien, Fitnesscenter, Sauna, Tauchbecken, Tennisplätze, Yoga Pavillon, individueller Charter der Dschunke, 18-Loch-Golfplatz The Els Club Teluk Datai.

The Datai, 07000 Langkawi, Kedah, Malaysia, reservations@dataihotels.com, Tel. +60 4 9500 500, www.thedatai.com