Tradition trifft Moderne – ein viel gesagter Spruch, der oftmals zu einer nicht umgesetzten Worthülse verkommt. Anders gehen wir im Sonne Lifestyle Resort damit um. Das harmonische Zusammenspiel von Altem und Neuem liegt uns Gastgebern besonders am Herzen. Das sieht und spürt man in allen Winkeln des Hotels. Der Gedanke „Tradition trifft Moderne“ zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Konzept unseres Hauses.

Im Sommer 2014 ging „meine Sonne“ auf, denn ich bekam die Zusage für die Geschäftsführung in diesem, meinem „Heimathaus“. Somit konnte ich nun endlich in die Fußstapfen meiner legendären Oma und Sonnenwirtin Margret Bischofberger treten, die stets ein großes Vorbild für mich war. Ihr Leitbild „Mear ehrod das Old und grüoßod das Nü“ möchten wir als „Tradition trifft Lifestyle“ weiter leben! Als Ihre Gastgeberin werde ich zusammen mit meinem Mann Michael und unserem wundervollen Team alles tun, um Ihren Aufenthalt in unserem Wellnesshotel mit leuchtenden Sonnenstrahlen zu erwärmen.

Wälder Wellnesszeit Entspannung pur in der Wälder Natur. Erleben und genießen Sie die Stille des Bregenzerwaldes, fernab von Trubel und Hektik. Vier Übernachtungen (Anreise Montag oder Sonntag) mit Gourmet-Pension inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, Wälder-Late-Lunch und das 6-Gang-Gourmet-Dinner, 50 Euro Wellnessgutschein – anwendbar auf alle Spa-Behandlungen (Termine im Voraus buchen), Benutzung des Wellnessbereichs auf 1500 Quadratmeter, Benutzung des Spa-Bereichs bis 16 Uhr am Abreisetag, Bregenzerwald-Card für den gesamten Aufenthalt. Ab 652 Euro pro Person.

Sonne Lifestyle Resort Bregenzerwald, 6881 Mellau, Vorarlberg, Tel. +43 5518 201000, info@sonnemellau.com, www.sonnemellau.com