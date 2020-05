Familie Berndls Hideaway, mitten in einer ruhigen Bucht gelegen, vereint alles, was sich Verliebte für einen Urlaub zu zweit wünschen: zauberhafte Rückzugsorte, ob am Badestrand mit Rosengarten, im neuen Spa-Haus oder in der urigen Seesauna, herzliche Gastfreundschaft und feine Küche mit Produkten aus der nahen Umgebung.

Der See ist in diesem Hotel allgegenwärtig: Als echtes Highlight präsentiert sich der private Badestrand mit Seesauna und Rosengarten, in dem mehr als 100 Rosenstöcke (insgesamt 25 verschiedene Sorten!) liebevoll gepflegt werden und ihren betörenden Duft verströmen. Im neuen Spa-Haus entsteht durch die großzügigen, rund angeordneten Glasfronten auf zwei Ebenen das Gefühl, man sei von Wasser umgeben. Die Ruheräume „Indoor Strand“ und „Hafen der Ruhe“ machen ihren Namen alle Ehre und sind der perfekte Ort, um zu zweit den Sonnenuntergang am See zu beobachten. In den fünf Rosen-Suiten im Spa-Salon ist während einer Massage der Alltag schnell vergessen. Mit „Sissy und Franzl“ dem Sonnenuntergang entgegen. „Die Sonnenuntergänge hier sind legendär“, erzählen Michael und Elisabeth Berndl. „Täglich sind Gäste zu sehen, die die einzigartige Stimmung in den Minuten kurz vor und nachdem die Sonne hinter den Bergen verschwindet, fotografisch einfangen oder einfach nur genießen: am Badestrand, im Rosengarten oder im neuen Spa-Haus“.

Perfekt für romantische Fahrten über den See sind die beiden hauseigenen Boote: „Sissy“, das antike und generalsanierte Ruderboot, war einst ein Geschenk für die Mutter der Gastgeberin Elisabeth Berndl. Wer das E-Boot „Franzl“ mietet, bekommt auf Wunsch einen Picknick-Korb mit Käseplatte oder Antipasti sowie einer Flasche Wein dazu.

Romantiktage (buchbar bis 22. November 2020) Drei Übernachtungen mit Gourmet-Halbpension, eine Flasche Prosecco, Erdbeeren und Blumengruß auf dem Zimmer, ein Aroma-Ganzkörpermassage mit einem Aromaöl nach Wahl (50 Minuten), ein Gourmet-Abendmenü mit korrespondierender Weinbegleitung. Ab 405 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Romantik Spa Hotel Seefischer, 9873 Döbriach, Kärnten, Österreich, Tel. +43 4246 77120, hotel@seefischer.at, www.seefischer.at