Das 70.000 Quadratmeter große und von Spazierwegen durchzogene Anwesen des frisch renovierten Hotels fügt sich harmonisch in das Landschaftsbild des Naturparks Südschwarzwald ein. Der Privatpark des charmanten Hauses mit Wäldchen, Wildgehege, Spielplatz und verschiedenen Wasserstellen erweist sich als seltenes Refugium.

Zugleich bildet er die grüne Kulisse für die moderne Glaskonstruktion des Wellnesspavillons und den Außenpoolbereich. Während des Umbaus 2020 wurde das Spa mit einem neuen Farb- und Interieurkonzept bedacht. Entspannen Sie im Grünen auf den bequemen Liegen, die mit viel Abstand auf der Wiese platziert sind. Logiert wird in 64 stimmig renovierten Unterkünften im Boutique-Hotel-Stil, darunter geräumige Einzelzimmer sowie Familiensuiten – sie liegen alle in verschiedenen Gebäuden mit eigenen Eingängen. In diesem Jahr sind acht zusätzliche stilvolle Wohneinheiten, überwiegend mit Balkonen oder Terrassen, dazugekommen. Viel Platz und Raum also in diesem historischen und dennoch modernen Boutique-Resort-Hotel, das seit 1446 von ein- und derselben Familie geführt wird.

Im 2018 eröffneten Restaurant „Adler Stuben“ und auf der Terrasse vor dem Schwarzwaldhaus werden badische Spezialitäten sowie internationale saisonale Klassiker in der ganz eigenen Interpretation von Küchendirektor und Gewürzsommelier Bernhard König geboten. Mit der kreativen Kinderkarte wird außerdem unterstrichen: Wir sind eine familienfreundliche Genusslocation. Apropos: Auch der Kinderspielbereich wurde 2020 komplett neu ausgestattet. Gleiches gilt für den neuen Wohlfühlort im Hotel, die Designer-Lobby mit integrierter Bar. Ein wahrer Outdoor-Luxus: Sehr gut ausgeschilderte Wander-, Mountainbike- und Nordic-Walking-Routen beginnen direkt am Haus.

Wer mindestens drei Monate im Voraus über das Online-Buchungssystem des Hotels reserviert und den Promotioncode „earlyeagle“ eingibt, erhält 10 Przent Rabatt auf den Übernachtungspreis. Buchungen können bis einen Tag vor Anreise für Aufenthalte bis einschließlich 20. Dezember 2020 kostenfrei storniert werden. Die Genusspension, die ganz neu im Übernachtungspreis für Erwachsene enthalten ist, bietet zahlreiche kulinarische Elemente auf höchstem Niveau. Es gilt ein Nebensaisonpreis ab 199 Euro pro Person und Tag im Doppelzimmer mit zahlreichen Inklusivleistungen, zu denen auch die Greenfee für den 18-Loch-Golfplatz nebenan zählt.

Parkhotel Adler, 79856 Hinterzarten, Deutschland, Tel. +49 7652 127-0, reservierung@parkhoteladler.de, www.parkhoteladler.de