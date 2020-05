Der Blick ist umwerfend, das Ambiente entspannt – der Fürstenhof liegt am Südhang von Bad Griesbach-Therme und besticht mit herrlicher Aussicht über das Rottal. Hier bekommen Sie von allem ein bisschen mehr: behaglich Wohnen in traumhafter Panoramalage mit dem Komfort der 4-Sterne-Superior-Klasse, Vorzugskonditionen und perfekten Service rund ums Golfen, dazu Quellness, Erholung und Badefreuden auf 4400 Quadratmetern. Herzstück ist der Health- und Quellnessbereich mit zwei Thermal-Innen- und einem Thermal-Außenbecken (28 bis 36 Grad Celsius), Hot-Whirl-Pools, Saunen, Sanarien, Solarien, Dampfgrotten, Unctorium und moderner Thermen-Oase. Im exklusiv für Fürstenhof-Gäste geöffneten Thermenbereich erwarten Sie auf 1300 Quadratmetern Panoramaliegen zur Entspannung, ein Thermal-Innenpool, finnische Sauna, Sanarium, Dampfgrotte, Frischluftraum, Ruheraum und Wärmebank. Passendes Wetter vorausgesetzt, lädt eine herrliche Liegewiese zum entspannenden Nichtstun ein.

Genießen Sie „Beauty im Fürstenhof“, gönnen Sie sich Entspannung in der Naturfango- und Massagepraxis oder drehen Sie die biologische Uhr im Anti-Aging-Zentrum zurück. Das Fitness- und Entspannungsangebot reicht von Nordic Walking über Aqua Gym und Yoga bis zu progressiver Muskelentspannung. Probieren Sie bei unserem kostenlosen Sportprogramm in der Kleingruppe aus, was Ihnen und Ihrem Körper gut tut. Der Fürstenhof liegt in Bayern inmitten von Europas größtem Golfresort, 30 Kilometer von Passau entfernt. Golf kann auf fünf 18-Loch-Meisterschaftsplätzen, drei 9-Loch-Anlagen und einem 6-Loch-Parcours gespielt werden – und das zu Vorzugskonditionen. Im Golfodrom, einer riesigen Übungsanlage, stehen geschulte Golflehrer mit Gruppen- und Einzelunterricht für jede Spielstärke bereit.

Après-Weekend im Fürstenhof

2 Übernachtungen von Sonntag bis Dienstag

Begrüßungsdrink bei Anreise

Luxus-Frühstück vom Buffet, abends Halbpension

Baden und Erholen in der hauseigenen Fürstentherme und den Saunen

Thermen-Oase exklusiv für Fürstenhof-Gäste mit Innenpool, Saunen und Ruheraum

Leihbademantel, Frotteeslipper und Leihbadetasche kostenlos ins Fitnesscenter

Teilnahme am Fitness- und Entspannungsangebot

Preis pro Person im Doppelzimmer (Kategorie III) ab 182 Euro

Fürstenhof Quellness- und Golfhotel, 94086 Bad Griesbach, Deutschland, Tel. +49 8532 9810, fuerstenhof@quellness-golf.com, www.quellness-golf.com