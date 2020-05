Wie können lokale Geschäfte auch in Zeiten von Corona ihre Kundschaft erreichen? Zum Beispiel über das Internet. Atalanda betreibt ein landesweites Portal mit lokalen Online-Marktplätzen in mehr 30 Städten in Deutschland und Österreich. Kunden können überprüfen, welche Produkte und Angebote in der Nähe verfügbar sind, um dann die Entscheidung für eine Online-Bestellung mit oftmals taggleicher Lieferung oder für einen schnellen Kauf direkt im Geschäft vor Ort zu treffen.

Atalanda öffnet seine Plattform ab sofort für alle Händler, Gastronomen, Handwerker und Dienstleister aus allen Städten in Deutschland. Zudem setzt die Plattform seine Grundgebühren für bestehende und neue Teilnehmer bis Ende Juli 2020 aus. Gewerbetreibende können sich bei atalanda online registrieren und in den nächsten Wochen ohne Grundgebühren Produkte, Angebote und Services verkaufen.

„Für uns ist die deutschlandweite Öffnung des Portals ein logischer Schritt, der in absehbarer Zeit auch ohne die Corona-Krise geplant war“, sagt CEO Roman Heimbold. „Die Funktionen unserer Plattform sind mittlerweile so umfangreich und auf die besondere Verbindung zwischen Online und Offline ausgerichtet, dass wir jedem stationären Unternehmen helfen können.“ Teilnehmer bekommen ihre eigene Präsenz auf der atalanda Plattform und sind darüber auf der landesweiten Plattform von atalanda auffindbar. Verdichtet sich das Angebot innerhalb einer Region, bildet atalanda daraus zusätzlich eine lokale Plattform.

Ohne Programmierkenntnisse digitalisieren die Teilnehmer mit Hilfe von mehr als 200 verschiedenen Funktionen ihre Geschäfte und Services schnell und effektiv. Händler können zudem ihre Warenwirtschaftssysteme anschließen oder auf atalanda Kooperationen mit Verbundgruppen und Marken zurückgreifen. Gastronomen hinterlegen ihre Speisekarten und Lieferdienste, Dienstleister ihre Services mit einem Terminvereinbarungstool.

Auch nach den Beschränkungen und Ladenschließungen im Zuge der Corona-Krise werden weiterhin viele Verbraucher dankend die neue Möglichkeit des kontaktlosen Online-Einkaufs bei ihren Lieblingsgeschäften nutzen. „Jede Krise birgt auch Potential und wir sehen mit Freude, dass viele Händler, Gastronomen und Dienstleister die Zeit nutzen, und ihre Online-Aktivitäten ausbauen!“, so Roman Heimbold.

Alle Informationen und die Registrierungsmöglichkeiten: https://atalanda.com/mitmachen