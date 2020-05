So begeistern Firmen ihre Kunden im Netz

Social-Media-Expertin Jessica Hilberath bietet Online-Seminare für Händler und Institute zum Thema „Business im New Normal“. In eineinhalb Stunden gibt es viele Tipps und Hilfestellungen, was man jetzt tun kann, um Kunden online zu begeistern. Für INSIDE beauty, das Fachmagazin für die Parfümeriebranche, hat sie die wichtigsten Fragen dazu beantwortet.

An wen richtet sich das Angebot „Business im New Normal“?

Jessica Hilberath: An alle, die neue Ideen brauchen. An alle, die in der Corona-Zeit gemerkt haben, dass die Digitalisierung einen Riesenschritt gemacht hat, und die nun ihre Kunden dementsprechend mit neuen Ideen und Konzepten abholen möchten. An alle, die ihren Social Media Auftritt professionalisieren möchten und darüber ihr Unternehmen und sich selber besser präsentieren möchten.

Was muss ich tun, wenn ich Interesse habe?

Jessica Hilberath: Sich einfach bei uns melden. Via Mail, Telefon, Facebook oder Instagram. Unter „Setup Coach“ findet man uns überall. Übrigens: Firmen wie Payot oder die beauty alliance Deutschland bieten ihren Partner diese Trainings von uns bereits an.

Was brauche ich? Welche Kosten kommen auf mich zu?

Jessica Hilberath: Ein internetfähiges Gerät, also Laptop, PC, Tablet oder Smartphone. Das Starterseminar zum New Normal Training kostet, wenn man es direkt bei uns bucht, 79 Euro und dauert rund 1,5 Stunden. Es ist interaktiv und jeder hat die Gelegenheit, seine Fragen zu stellen.

Wie ist das bisherige Feedback?

Jessica Hilberath: Sehr gut! Wir können direkt im Anschluss an den postings der Teilnehmer sehen, dass viele Dinge direkt umgesetzt werden. Somit ist schnell der Transfer ins eigene Business gegeben.

Mehr Infos: www.setupcoach.de