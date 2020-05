Diese Eselsbrücke ist einfach: Fünf Finger hat die Hand – und am fünften Tag des fünften Monats ist Welttag der Handhygiene, am 5. Mai also. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihn ins Leben gerufen. Und gerade jetzt in diesen Tagen ist Aufmerksamkeit für das Thema wichtiger denn je.

Warum ist Händewaschen so wichtig? Viele Krankheiten verbreiten sich über die Hände – nicht nur Corona wird uns gefährlich. Die richtige Handhygiene dämmt Krankheitserreger ein, denn unsere Hände sind ständig im Einsatz. Wir greifen nach Gegenständen, bereiten Essen zu und berühren andere Menschen. Mikroorganismen sammeln sich auf unseren Händen und gelangen beim Griff ins Gesicht über den Mund und die Schleimhäute der Nase und Augen in den Körper. Auch durch Handkontaktflächen – etwa Griffe und Türklinken – werden Krankheitserreger verbreitet, wenn wir sie mit ungewaschenen Händen anfassen. Daher gilt: Regelmäßiges und gründliches Händewaschen ist wichtig.

Gründlich Händewaschen mit Seife: So geht es richtig

Hände anfeuchten. Gründlich einseifen. Dabei darauf achten, dass die Seife auch auf alle Daumen- und Fingerkuppen, die Handinnenflächen und in die Fingerzwischenräume gelangt. Nach 20 bis 30 Sekunden sollten die Hände unter fließendem Wasser gründlich abgespült werden. Abgetrocknen mit einem sauberen und trockenen Handtuch – dabei auch die Fingerzwischenräume nicht vergessen.

Grafik: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW), Bereich Haushaltspflege, www.haushaltspflege.org

Übrigens: Die Wassertemperatur hat dabei keine Auswirkungen auf die Hygiene, die Verwendung und Dosierung von Seife dagegen umso mehr. Denn nur die in ausreichender Menge eingesetzten Waschsubstanzen lösen zuverlässig Schmutz und den hauteigenen Fettfilm. Ist beides gelöst, können die Mikroorganismen von den Händen weggewaschen werden.

EXOTISCHE PFLANZEN, schwarzer Sand, aromatische Gewürze liegen in der Luft: Das ist Heavenly Gingerlily von Molton Brown. Das flüssige Handwaschgel (Kopfnoten: Kardamom, Ingwer und Nelke) kommt aus England, ist auch in anderen betörenden Sorten erhältlich. 22 Euro, 300 ml

www.parfuemerie-nagelschmitz.de

SANFTE PFLEGE Das portugiesische Skincare-Label Benamôr verschafft Abhilfe mit der Alantoíne-Pflegeserie: Die Flüssigseife The Original Liquid Soap reinigt die Haut intensiv. Dank der hochwirksamen Inhaltsstoffe werden die Hände zugleich sanft gepflegt, für ein angenehmes Hautgefühl auch nach mehrmaligem Waschen. 12 Euro, 300ml

www.beauty-concept-shop.de

HELFER IM SET. Vinoble Cosmetics hat mit dem Clean-Hands-Set ein luxuriöses Handreinigungsset entwickelt, das die Hände optimal reinigt und pflegt: Desinfektionsmittel (flüssiges Händedesinfektionsmittel gemäß WHO-Empfehlung, nachhaltig in der 100-ml-Glasflasche mit Dispenser), Liquid Soap (intensiv reinigende flüssige Handseife mit angenehmem Trauben-Duft, ideal für die tägliche Handwäsche, reinigt gründlich auch bei stark verschmutzten Händen) und Protecting Hand Cream (schnell einziehende Handcreme zur Pflege regenerationsbedürftiger Haut). Set: 69 Euro, alle Produkte sind auch einzeln erhältlich.

www.vinoble-cosmetics.at

EIN HAUCH PROVENCE. Savon liquide de Marseille Verveine ist eine Spezialität der traditionsreichen Seifensiederei Marius Fabre. Marius Fabre Flüssigseife Eisenkraut ist eine cremig schäumende, mild reinigende und pflegende Pflanzenölseife mit reinem Olivenöl. Die herrliche Duftnote Eisenkraut weckt Erinnerungen an die besonderen Düfte der Provence. Eisenkraut duftet frisch und zitronig. Marius Fabre Seifen sind reine pflanzliche Seifen ohne Farbstoffe, chemischen Zusätze oder Konservierungsstffe, sondern ausschließlich aus biologischen Ölen. Geeignet für allergisch reagierende Haut. 10,90 Euro, 400ml

www.marius-fabre.net

WIE DAS DUFTET Die Aloe Vera Liquid Soap von Carthusia pflegt und reinigt mit Aloe Vera und duftet nach betörendem Jasmin, entspannendem Lavendel und blumiger Geranie. 19 Euro, 250ml

www.ludwigbeck.de

REINE NATÜRLICHE REZEPTUR Der Mild HandWash Sage Flower & Common Yarrow & Essence of Bergamot von Ella Brantë. Die frische Formulierung stärkt mit Schafgarbe und Rose, stimuliert mit Salbei und nährt mit reichhaltiger Bergamotte. Für pures Wohlgefühl beim Händewaschen sorgt der frische, natürliche Duft, der gleichzeitig sanft entspannt. Eignet sich für alle Hauttypen und das tägliche Händewaschen. 24,50 Euro, 300ml

www.greenglam.de

REGENERIERT, hellt auf und schützt. Die Esensa Mediterana Anti Age Hand Cream für anspruchsvolle Haut mit Gänseblümchen-Extrakten, Raffermine und UV-Filter. Dank Oliven- und Muskatrosenöl wird die Haut spürbar geschmeidiger. Sie schützt die Hände vor vorzeitiger Hautalterung, mildert Altersflecken und beugt der Entstehung neuer Pigmentflecken vor. Extra-Tipp: Eine Feuchtigkeitspackung machen und den Händen eine Intensivkur gönnen. Dafür die Hand Cream dick auftragen und Einweghandschuhe überziehen. 30 Minuten einwirken lassen. 31 Euro, 50 ml

www.parfumdreams.de

LUXURIÖS. Das African Orange Aromatic Wash von Evolve ist ein luxuriöses, sanft reinigendes Duschgel oder Handwaschgel mit einem traumhaften Duft nach Blutorange, Vanille, würzigem schwarzem Pfeffer und einem Hauch Zedernholz. 18 Euro, 250 ml

www.curantus.de

ICH WILL SEIFE – KOSTENLOS! Deutschlands älteste Seifenmanufaktur verschenkt 200.000 Seifen und spendet an gemeinnützige Einrichtungen, etwa an die Obdachlosenhilfen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Seife ist nach Angaben zahlreicher Experten sogar der bessere Virenkiller als Desinfektionsmittel. Klar Seifen aus Heidelberg verschenkt im Kampf gegen Corona deshalb 200.000 Seifen. Der Empfänger zahlt lediglich das Porto. Geliefert werden jeweils drei Kernseifen im 50-Gramm-Format pro kompakter Versandverpackung, die in der Regel kontaktlos im Briefkasten zugestellt werden kann.

www.ichwillseife.de



ERFRISCHEND. Das neue Reinigungsgel Hand Wash von La Biosthétique ist sanfte Hautreinigung und -pflege in einem. Mit seinen milden waschaktiven Substanzen unterstützt es die Schutzfunktion der Haut. Hand Wash ist für die tägliche Anwendung geeignet. Ein bis zwei Pumpstöße in die feuchten Hände einmassieren und abspülen. Zurück bleibt ein angenehm sauberes Empfinden ohne Spannungsgefühle. Der vitalisierende frisch-florale Duft bleibt als zarter Hauch auf der Haut bestehen. 12 Euro, 250 ml

Gibt’s in La Biosthétique Salons oder unter www.labiosthetique.de

GUT FÜR HÄNDE UND UMWELT. Die sanften Seifen von L’OCCITANE basieren auf verschiedensten Inhaltsstoffen der Natur. Ob blumig-intensiv oder ätherisch-frisch: Lavendel, Mandel, Verbene oder Rose sorgen für Sauberkeit, ohne die Haut zu reizen. Die Flüssigseife mit Sheabutter-Extrakt und Zitrusduft verspricht sanfte Reinigungspflege für trockene Haut mit dem frischen Duft von Zitrusfrüchten. Und: Der Flakon besteht aus 100 Prozent recyceltem Plastik. 15 Euro, 300 ml

https://de.loccitane.com/

FÜR EMPFINDLICHE HÄNDE. Die Mixa SOS Hand Repair Handcreme ist hochkonzentriert an Glycerin und mit Cold Creme angereichert, einem Wirkstoffkomplex, der auch aus der Apotheke bekannt ist. Sie beruhigt extrem beanspruchte Hände und versorgt sie intensiv mit Feuchtigkeit. Die konzentrierte, parfümfreie Pflege-Formel speziell für empfindliche Haut wurde unter medizinischer Aufsicht entwickelt. Die besonders reichhaltige Textur zieht schnell ein, klebt nicht und ist wasserresistent, ohne zu fetten. Ca 1,95 Euro, 50 ml

Gibt’s in Drogerie- und Supermärkten.

AUS TRADITION. Aus aktuellem Anlass schenkt die Parfum-Manufaktur J.F. Schwarzlose Berlin allen Kunden Hand Sanitizer made in Germany als limitierte Sonderedition. Um etwas Abhilfe in der jetzigen Situation zu leisten, spendet die Traditionsmarke einen Teil der Produktion an ein Seniorenheim und zwei Arztpraxen in Berlin. Hintergrund ist eine alte Tradition: J.F. Schwarzlose startete 1856 als Drogerie in Berlin und lieferte früher neben Parfum auch Seife, Reiniger, Haarpflege und ab ca. 1900 auch komplette Desinfektionssysteme nach damaliger Empfehlung von Dr. Robert Koch. Dank Unterstützung der Firma Dreiturm, die vor 100 Jahren schon Kooperationspartner und Lieferant von J.F. Schwarzlose Berlin war, lebt mit der Sonderauflage Desinfektionslösung eine alte Tradition neu auf.

www.breuninger.com

HAND WASH TO GO. Der Hand Cleanser von Shamanic ist eine erfrischende, pflegende und vor allem wirksame Lösung für hygienisch reine Hände ohne Seife und Wasser. Die exklusive Formel berücksichtigt die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Neben dem wichtigen Ethylalkohol enthält die Formel eine wirksame Kombination wertvoller Glykole. Diese spenden der Haut Feuchtigkeit und verfügen selbst über konservierende Eigenschaften. Sowohl der Ethylalkohol wie auch die Glykole werden aus brasilianischem Zuckerrohr gewonnen. Zwei wertvoll Wirkstoffe aus der schamanischen Naturheilkunde runden das Produkt ab: das ätherische Öl der Copaíba sowie das Harz des Sangue de Dragos, gemeinhin auch als Drachenblut bekannt. 17 Euro, 50 ml

www.shamanic.com

WASSER STOPPEN BEIM EINSEIFEN. Das ist Motto des Labels Stop the water while using me. Gerade anspruchsvolle Haut profitiert von der sanften und reinigenden Wirkung von Honig, wenn er mit Wasser emulgiert. Der Zusatz der Zitronen aus biologischem Anbau sorgt bei der Seife für einen leichten, frischen Duft und vitalisiert nachhaltig. Kein Wunder, dass nun mit der All Natural Lemon Honey Soap selbst tägliche Rituale wie Händewaschen zum Genuss werden. 10,90 Euro, 200ml

www.curantus.de

HOCHWERTIGES WEIZENKEIMÖL, Aloe vera und Wirkstoffe des Schachtelhalms machen mit der Handseife von Susanne Kaufmann die Haut samtweich und geschmeidig. Zur Reinigung werden Kokos-Zucker-Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet. 34 Euro, 250 ml

www.curantus.de