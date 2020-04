Am 6. April feiern wir den Internationalen Tag des Sports, den Fitnessbegeisterte normalerweise im Sportverein, auf dem Fußballplatz oder im Schwimmbad verbringen würden. Aktuell ist #stayathome das Gebot der Stunde. Das heißt auch, dass das Fitnesstraining derzeit in den eigenen vier Wänden stattfinden muss. Wie gut, dass auf Instagram, YouTube & Co. jede Menge kostenlose Tipps direkt von den Fitnessprofis zu finden sind. Wer angesichts des großen Angebots schnell den Überblick verliert, verlässt sich am besten auf die Schwarmintelligenz und damit auf das folgende Ranking, das die Experten für Heimtraining von Capital Sports zusammengestellt haben. Es umfasst die größten Fitness-Influencer auf Instagram aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und deren meistgeklickte Workout-Videos auf YouTube. Das gesamte Ranking finden Sie online.

„Bauch & Po-Workout“ sind die Hits bei den weiblichen Fitness Influencern

Die zehn beliebtesten weiblichen Fitness Influencer und ihre Top Workouts

1. Pamela Reif – 4,6 Millionen Instagram-Follower

- 10 MIN SIXPACK WORKOUT (www.youtube.com/watch?v=Q-vuR4PJh2c) mit mehr als 25 Millionen Aufrufen auf YouTube

2. Mirjam Cherie Fitness – 1,5 Millionen Instagram-Follower

- Workout auf der Vibrationsplatte zu Hause-Bauch Beine Po für Beginner (www.youtube.com/watch?v=dDF7duCbRCk) mit mehr als 371.000 Aufrufen

3. Sophia Thiel – 1,2 Millionen Instagram-Follower

- Bauch - Homeworkout zum Mitmachen (www.youtube.com/watch?v=dUL21jAVyPg) mit mehr als 6 Millionen Aufrufen

4. Lisa del Piero – 811.000 Instagram-Follower

- Big Booty - Homeworkout (www.youtube.com/watch?v=hX1rkKGy8oo) mit mehr als 1 Million Aufrufen auf YouTube

5. Evelina – 495.000 Instagram-Follower

- Basic ABS Workout | Bauchmuskeltraining für Anfänger (www.youtube.com/watch?v=N5K_E0dpbdc) mit mehr als 76.000 Aufrufen

6. Antonia Elena – 422.000 Instagram-Follower

- 5 Fehler, die euren Muskelaufbau hemmen! (www.youtube.com/watch?v=qz2qAPr7VT0) mit mehr als 388.000 Aufrufen

7. Jasmin – 357.000 Instagram-Follower

- Cellulitebekämpfung mit Faszientraining (www.youtube.com/watch?v=KBjZWRv6IUE) mit mehr als 16.000 Aufrufen

8. Mady Morrison – 266.000 Instagram-Follower

- Yoga für Anfänger | 20 Minuten Home Workout (www.youtube.com/watch?v=UErN1VLCXC0) mit 4 Millionen Aufrufen

9. Anne Kissner – 242.000 Instagram-Follower

- Bauch Beine Po Training für Zuhause (www.youtube.com/watch?v=Gxj-29s0TdA) mit mehr als 3,4 Millionen Aufrufen

10. Alina Schulte im Hoff – 239.000 Instagram-Follower

- Meine Besten Übungen für einen flachen Bauch - Training für Frauen (www.youtube.com/watch?v=ESCmaC7Av_o) mit knapp 1 Million Aufrufen