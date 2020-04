Die deutschen mod´s hair Saloninhaber trafen sich alle in dieser Woche virtuell am heimischen PC. Unter dem Motto #strongtogether tauschten sich 39 mod´s hair Franchisenehmer in einer Videokonferenz aus. Sie sprachen über die aktuelle Situation und über mögliche Wege, die Zeit, während die Salons geschlossenen sind, finanziell zu überbrücken. Dieser Austausch half nicht nur inhaltlich den Beteiligten, sondern auch emotional. Der Zusammenhalt ist groß und die mentale Unterstützung untereinander ein Riesengewinn für alle.

Gutscheine kaufen, um Salons zu unterstützen

Als gemeinsam entschiedene Sofort-Maßnahme bietet mod´s ab sofort einen Gutscheinverkauf an. „Um zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie beizutragen, bleiben alle Salons bis voraussichtlich den 19.04.2020 geschlossen. Um die Zukunft unserer Salons zu sichern und die Gehälter unserer Mitarbeiter weiter zahlen zu können, bieten wir ab sofort den Verkauf von Gutscheinen an. Das Besondere daran: Der Gutschein hat einen Wert von 50 Euro – bezahlen muss man jetzt allerdings nur 40 Euro“, erklärt Stephanie Bruusgaard-Röcker (Leiterin der mod´s hair academy Deutschland) die Aktion. Bestellen kann man den Gutschein ganz einfach via E-Mail: sroecker@modshair.de. Nachdem der Kunde die Überweisung getätigt hat, erhält er den Gutschein zeitnah auf dem postalischen Weg.