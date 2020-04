Acqua di Parma wird zum Förderer der Solidaritätskampagne #StayHome, um seinem Heimatland Italien Hilfestellung in der Coronavirus-Krise zu geben.

Das italienische Unternehmen – seit den Anfängen von tiefer Liebe zur italienischen Lebenskunst und dem Wunsch beseelt, die Kunst, Natur und Kultur des Landes in der Gegenwart und für künftige Generationen zu bewahren – wird den gesamten Erlös aus dem Online-Verkauf von Raumdüften und Wellness-Produkten für wohltätige Initiativen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise spenden.

Die Erlöse der #StayHome-Kampagne umfassen alle Kreationen, die das Zuhause verschönern – Kerzen und Diffusoren, Duftpapier für Schubladen, Barbiere-Rasierprodukte sowie Körper- und Handpflege-Produkte.

„Angesichts dieser dramatischen Situation des Leids und der äußerst schwierigen Situation in Italien, ist es nur natürlich und angemessen, dass Acqua di Parma unseren Beitrag leisten und, soweit es in unseren Möglichkeiten steht, damit die ganze Liebe unseres Hauses für unsere Heimat ausdrücken. Diese Solidaritätskampagne ist ein Weg, um in dieser Zeit der Krise und Bedürftigkeit unser Land sowohl moralisch als auch wirtschaftlich konkret zu unterstützen; indem wir dieser Notsituation begegnen stellen wir auch sicher, dass wir das, was wir an unserem Land am meisten lieben, die italienische Kunst, Natur und Kultur, bewahren und weiterhin der ganzen Welt schenken und mit ihr teilen können“, erklärt Laura Burdese, Vorstandsvorsitzende und CEO von Acqua di Parma.

#stayhome

@acquadiparma_official