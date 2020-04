Neben den Anforderungen an eine gute medizinische Versorgung sehen wir in den Krankenhäusern und Pflegeheimen momentan ein stark überlastetes Personal, das unsere Aufmerksamkeit verdient. An diesem Punkt hat die Gharieni Group angeknüpft. Das Unternehmen hat sich für das Virga Jessa Krankenhaus in der belgischen Stadt Hasselt entschieden, in dem derzeit mehr als 100 Covid-19-Patienten versorgt werden, um das medizinische Personal dabei zu unterstützen, in sehr kurzer Zeit die bestmögliche Entspannung zu finden und neue Energie zu tanken. Aus diesem Grund bot Gharieni dem Krankenhaus an, die Gharieni Spa.Wave System sowie mehrere RLX Ruheliegen für den Entspannungsraum des Personals im Krankenhaus zur Verfügung zu stellen, was auf ein dankbares Feedback stieß.

Während der Osterferien lieferte Gharieni BeNeLux die Ruheliegen an den Virga Jessa Campus und sie sind einsatzbereit.