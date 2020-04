In der Würzburger Uniklinik, eine der führenden in der Krebstherapie, werden jährlich tausende Patienten aus ganz Deutschland stationär und ambulant behandelt. Der Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V. unterstützt Betroffene und ihre Familien und bietet auch Hilfe in Form von Wohnraum an, so dass Angehörige ihre Liebsten während der Behandlung begleiten können. „Wir arbeiten schon länger mit der Vereinsvorsitzenden Gabriele Nelkenstock zusammen und unterstützen sie mit Spendensammlungen und Veranstaltungen, die der Verein kostenfrei bei uns im Haus ausrichtet. Es ist unglaublich, was bereits an Forschungsgeldern und Leistungen auf die Beine gestellt wurde, dabei möchten wir helfen, so gut wir können“, erklärt Christoph Unckell. Neben dem Hotel Rebstock stellt auch das Hotel Würzburger Hof dem Verein freie Zimmer zur Verfügung.



Risiken möglichst gering halten

Im Hotel Rebstock in Würzburg ist der Neubau Hof Engelgarten ideal für diese Nutzung geeignet. Durch einen separaten Eingang ins Gebäude und einen direkten Zugang von der Tiefgarage aus kommen Patienten, deren Immunsystem aufgrund der Behandlung angegriffen ist, und ihre Familien mit möglichst wenigen Menschen in Kontakt. „Wir möchten unsere Zimmer für diejenigen zur Verfügung stellen, für die das Virus mit am gefährlichsten werden kann. Wer gerade nicht in der Klinik bleiben möchte, ist bei uns jederzeit herzlich willkommen“, so Inhaber Christoph Unckell, „dabei achten wir besonders streng auf die Hygienevorschriften. Alle Gäste sollen es bei uns so entspannt und angenehm wie möglich haben.“

Interessenten können sich direkt unter info@kampfgegenkrebs.de an den Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V. wenden, der sie dann bei der Vermittlung unterstützt. Weitere Informationen gibt es auf www.kampfgegenkrebs.de und auf www.rebstock.com