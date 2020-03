4711 Echt Kölnisch Wasser ist eine der ältesten Marken der Welt – und eine der bekanntesten. Schon die Zarin Katharina von Russland, Napoleon und Goethe benutzten und priesen die Komposition aus Köln. Denn seit 225 Jahren wirkt dieser Duft wohltuend auf Körper, Geist und Seele. Heutzutage ist die Marke 4711 in über 65 Ländern weltweit vertreten.



Das Haus in der Kölner Glockengasse wurde 1792 zum Stammsitz des Firmengründers Wilhelm Muelhens und zur Geburtsstätte von 4711. Der Legende nach erhielt Muelhens als Hochzeitsgeschenk die Rezeptur eines „Aqua Mirabilis“ von einem befreundeten Kartäusermönch und baute daraufhin eine Duft-Manufaktur in der Glockengasse auf. Von dort aus begann er, das Duftwasser in die ganze Welt zu verkaufen.

Als die Franzosen 1794 Köln besetzten, ließen sie alle Häuser durchnummerieren, um sich besser orientieren zu können. Um das „Aqua Mirabilis“ aus der Glockengasse von Produkten der Konkurrenz abzugrenzen, nutzte Muelhens die einprägsame Hausnummer 4711 später für sein „Eau de Cologne“, wie das beliebte Souvenir bald bei den Franzosen hieß.

Duftklassiker im ikonischen Flakon

4711 ist in kürzester Zeit zu einer internationalen Größe der Parfum-Welt erwachsen, abgefüllt in der Molanus-Flasche, die 1820 von dem Destillateur Peter Heinrich Molanus entwickelt wurde. Als erstes Unternehmen stellt 4711 den Flakon von den damaligen, nur liegend lagerbaren Rosoli-Flaschen, auf die berühmte Molanus-Flasche um. Die sechseckige Form erleichterte fortan die Aufbewahrung, den Gebrauch und den Transport der Flaschen – und ermöglichte zudem die Anbringung großflächiger Etiketten, wie sie noch heute verwendet werden.

Die Farben sind eine weitere Signatur der großen Marke 4711 Echt Kölnisch Wasser. Das aufwändige Ornamentik-Etikett zeigt sich in intensivem Bremerblau und Gold. Die abgebildeten Medaillen sind eine kleine Auswahl der zahlreichen Auszeichnungen, die 4711 Echt Kölnisch Wasser auf Weltausstellungen von Philadelphia bis Melbourne erworben hat. Auch die wertige goldene Kappe und das rote Siegel verbürgen die Echtheit des Duftklassikers mit Weltruf.

Der Duft nach Frische und Ausgeglichenheit

Die genaue Komposition von 4711 Echt Kölnisch Wasser wird bis heute streng geheim gehalten. Zu den ausgewählten Inhaltstoffen zählen ätherische Öle, die für ihre spezifischen aromatherapeutischen Wirkungen bekannt sind. Bergamotte, Zitrone und Orange sorgen für den frischen Auftakt und ein unverwechselbar revitalisierendes Erlebnis: Die bewusste Betonung der belebenden, leichten Kopfnote verleiht 4711 Echt Kölnisch Wasser seinen charakteristischen Duft. Lavendel und würziger Rosmarin entspannen und stärken die Nerven. Kostbares Neroli wiederum – gewonnen aus der Blüte der Bitterorange – beruhigt und sorgt zugleich für positive Stimmung.

House of 4711 – die Duftmanufaktur

Seit dem Jahr 2006 gehört 4711 zu dem Stolberger Parfumhersteller Mäurer & Wirtz, der auch Duftmarken wie Tabac, Tosca und Sir Irisch Moos sowie Lizenzmarken wie z.B. Betty Barclay, Baldessarini, s.Oliver oder Otto Kern zu seinem Portfolio zählt. Die Dachmarke 4711 wird kontinuierlich gepflegt und mit innovativen Konzepten wie der Prestigemarke Acqua Colonia weiterentwickelt.