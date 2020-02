Auf die Kraft der Natur, verbunden mit dem Besten aus der Wissenschaft, darauf setzte die Gründerin Dr. Nadia Payot bereits 1920. Hochwirksame Pflegeprodukte, die jeder Frau den Luxus einer schönen Haut ermöglichen, bilden seither den Anspruch der Marke und das Fundament für die Werte, auf die Payot gestern und heute setzt: Qualität, Sicherheit und Vertrauen.

„Um auf dem heutigen, sich rasant wandelnden Markt bestehen zu können, reicht es jedoch nicht aus, sich auf 100 Jahren Beauty-Expertise auszuruhen“, betont Payot-Geschäftsführerin Fiona Donaldson. „Die Komplexität der Handelslandschaft erfordert es, stets mit der Zeit zu gehen, Trends zu erkennen und diese aufzugreifen.“

Immer den Blick nach vorne gerichtet und dabei den eigenen Werten treu bleibend, hat Payot es geschafft, für hochwirksame, sinnliche Lifestyle-Produkte zu stehen und etablierte Klassiker wie die Spezialpflege Pâte Grise neu aufleben zu lassen. Abgestimmt auf die Bedürfnisse verschiedener Hauttypen und Altersstufen bietet Payot in jeder Preisklasse die passende Pflege. „Dank Trendprodukten wie unseren Morning Masks sprechen wir neue Konsumenten an und ermöglichen ihnen einen Einstieg in die Welt der selektiven Kosmetik.“ Mit einer umfangreichen 360-Grad-Marketingstrategie reagiert Payot zudem auf das veränderte Kaufverhalten der Verbraucher. War die Customer Journey früher gradlinig, findet der Informations- und Kaufprozess heute an unterschiedlichen Touchpoints statt. „On- und offline holen wir den Endverbraucher ab und unterstützen unsere Handelspartner dabei, einzigartige Erlebniswelten zu schaffen.“ Fiona Donaldson: „Dazu geben wir POS-Material, unsere Online-Toolbox mit Bannern sowie Social Media Assets und natürlich GWP-Aktionen an die Hand, mit denen unsere Partner ihre Kunden zielgerichtet ansprechen können.“



Neues im Fokus Der Beautymarkt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Neue Themen stehen im Fokus: Nachhaltigkeit, Packaging und Logistik stellen die Branche vor eine Herausforderung. Diese Aufgaben geht Payot mit offenen Augen an: „Wir setzen verstärkt auf nachhaltige Verpackungen wie Tuben aus 100 Prozent recyceltem Plastik, in unsere einzigartigen Formulierungen halten noch mehr natürliche Inhaltsstoffe Einzug“, so Fiona Donaldson. „Wir sind gespannt, was die nächsten 100 Jahre bringen werden!“