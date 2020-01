DuMont Bildatlas „Sri Lanka“ – die Bilder des Fotografen Martin Sasse zeigen faszinierende Panoramen und ungewöhnliche Nahaufnahmen. Fünf Kapitel, gegliedert nach regionalen Gesichtspunkten, geben einen Überblick über eine Insel, die nicht nur endlos lange Sandstrände zu bieten hat, sondern auch herrliche Tempel, aromatische Speisen und berühmte Teesorten. Sehenswürdigkeiten, eine Vielzahl an reisepraktischen Tipps rund um Ausflüge, Märkte und Museen sowie ausgesuchte Hotels und Restaurants machen den Leser bald zu einem Insider. Dazu fundierte Hintergrundreportagen und Specials, die aktuelle und interessante Themen aufgreifen. Detaillierte Reisekarten erleichtern die Orientierung vor Ort, wobei die Top-Ziele zusätzlich mit Hinweisnummern versehen sind, die sich im Text der Infoseiten eines jeden Kapitels wiederfinden. Besondere Empfehlungen der Autorin Martina Miethig finden sich in den DuMont Aktivtipps: eine Schlauchbootfahrt durch den Dschungel, Batik-Unterricht in Kandy oder Kiteboarden am Strand von Kalpitiya. Ein Servicekapitel mit allgemeinen Informationen für die Vorbereitung der Reise sowie Daten und Fakten zum Reiseland runden das Buch ab.

DUMONT REISEVERLAG, 2019

120 Seiten, 9,95 Euro

http://www.mairdumont.com