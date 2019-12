Das Stil-Magazin GQ Gentlemen’s Quarterly lud am 7. November zu den 21. GQ Men of the Year-Awards ein. Bei der stilvollen Gala in der Komischen Oper Berlin wurden die begehrten GQ Awards in neun Kategorien verliehen. Die Preisträger – nationale und internationale Stars aus der Show-, Musik-, Sport- und Modebranche – waren alle nach Berlin gekommen und machten die Gala-Veranstaltung einmal mehr zu einem besonderen Highlight.

Der Abend begann mit … Marius Müller-Westernhagen. 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer sang der 70-Jährige seinen Song „Freiheit“ live und sorgte für Gänsehaut bei den rund 850 geladenen Gästen. GQ zeichnete ihn für sein Lebenswerk aus.

Fußball-Weltmeister Toni Kroos nahm den Award als „Sports Icon“ für seine herausragenden sportlichen Erfolge von Laudator Klaas Heufer-Umlauf entgegen. In der Kategorie “Film” wurden die Schauspieler von „Das Perfekte Geheimnis“ geehrt, vor Ort waren u.a. Florian David Fitz und Jessica Schwarz.

Die Preisträger der GQ Men of the Year-Awards 2019:

Designer of the Year: Kim Jones, Laudatio: Stefano Pilati

Kim Jones, Laudatio: Stefano Pilati Film: „Das perfekte Geheimnis“ (Florian David Fitz, Jessica Schwarz), Laudatio: André Pollmann (Publisher GQ)

„Das perfekte Geheimnis“ (Florian David Fitz, Jessica Schwarz), Laudatio: André Pollmann (Publisher GQ) Style: Billy Porter, Laudatio: Justin O`Shea

Billy Porter, Laudatio: Justin O`Shea Influencer: Mariano di Vaio, Laudatio: Victoria Swarovski

Mariano di Vaio, Laudatio: Victoria Swarovski Sports Icon: Toni Kroos, Laudatio: Klaas Heufer-Umlauf

Toni Kroos, Laudatio: Klaas Heufer-Umlauf Entertainment: Hape Kerkeling, Laudatio: Michael „Bully“ Herbig

Hape Kerkeling, Laudatio: Michael „Bully“ Herbig Creativity & Design: Lewis Hamilton, Laudatio: Lena Gercke

Lewis Hamilton, Laudatio: Lena Gercke Woman of the Year: Sharon Stone, Laudatio: Christiane Arp

Sharon Stone, Laudatio: Christiane Arp Legend: Marius Müller-Westernhagen, Laudatio: Markus Kavka

Gastgeber der GQ Men of the Year-Awards waren Condé Nast Germany-CEO Jessica Peppel-Schulz und GQ-Publisher André Pollmann. Nach der Award-Gala wurde bei der exklusiven After-Show-Party, u.a. in der BOSS Lounge, bis weit nach Mitternacht gefeiert.



Beste Momente, Interviews mit den Preisträgern und Laudatoren sowie umfangreiche Hintergrund- und Videoberichte finden Sie auf www.menoftheyear.de oder auf den Social Media Kanälen von GQ (Facebook, Twitter, Instagram / #gqawards).