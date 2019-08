Mit dem Gentlemen Barber Shop im The Spa Frankfurter Hof finden stilvolle Herren einen exklusiven Ort, der sich ausschließlich ihren Schönheitsbedürfnissen widmet. In luxuriöser Umgebung und unter den professionellen Händen ausgebildeter Barbiere heißt es hier: „Gents only!“ Der Schritt über die Schwelle des The Gentlemen Barber Shop ist wie eine kleine Zeitreise: Die gediegene Einrichtung verbindet traditionelle Vintage-Stühle eines klassischen Barbier-Geschäfts mit dem gehobenen Luxus des Spa im Steigenberger Frankfurter Hof, mitten im Bankenviertel der Mainmetropole. Aber natürlich entspannen nicht nur Männer im luxuriösen Wellnesshotel. Neben dem Barber Shop gibt es einen Saunabereich mit einem eleganten Private Hamam, einen Pool und acht Anwendungsräume.

Besonders beliebt ist zudem die Spa-Suite. Zur privaten Lounge, die für zwei Gäste ausgestattet ist, gehören neben Minibar, King Size Bed und Schreibtisch eine eigene Sauna und ein Jacuzzi. Auch der Room-Service des Hauses steht den Gästen in der Day Spa Suite zur Verfügung.

www.thespa.steigenberger.com