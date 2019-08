Im Engadin, wo die klare Luft würzig nach Wildkräutern duftet, liegt das Waldhaus Sils hoch über dem Silsersee. Fernab der geschäftigen Welt, steht es auf einem Hügel im Wald. In fünfter Generation werden die Gäste dort willkommen geheißen. Neben dem 1908 eröffneten Hotel, einem Kleinod der Schweizer Hotelarchitektur, wurde im Winter 2016 das Waldhaus Spa eröffnet. Beide sind durch einen verglasten Gang miteinander verbunden.

Während das Grandhotel durch seine Elemente der Belle Epoche begeistert, glänzt das Spa mit puristischer Formensprache auf drei Ebenen. Sanft in den umgebenden Arven- und Lärchenwald integriert, stehen 1400 Quadratmeter ganz im Zeichen von Entspannung und Wohlbefinden. Dampfbäder, Sauna, Schwimmbad und eine gelungene Auswahl an Behandlungen, Massagen und Ritualen, alle mit Produkten der Naturkosmetik von Susanne Kaufmann aus dem Bregenzer Wald. Die Pflegelinie basiert auf altem Wissen über Pflanzen und traditionelle Rezepturen – und passt so perfekt zum Waldhaus Spa.

www.waldhaus-sils.ch